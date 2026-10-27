温州新闻网 2026-10-27 11:29:50

从制度筑基到数字赋能，再到多元共治，乐清这套扎根县域的网络诚信治理模式，每一项举措都瞄准基层治理的真实痛点，不仅为当地数字经济发展筑牢了诚信底色，也为全国各区县推进网络市场规范、社会诚信体系建设提供了一份可复制、可推广的鲜活实践样本。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《乐清：一场县域实践，书写指尖上的诚信》

以“诚”筑基，以“信”润城。近年来，乐清市持续创新网络诚信建设举措，以刚性治理整顿失信乱象，以柔性引导弘扬诚信文化，走出了一条“信用有价、守信有益”的县域网络诚信建设新道路。

创新监管 让外卖商家晒出“底色”

外卖页面呈现的良好经营场景是否经得起实地核验？商家许下的食品安全承诺能否坚守兑现？这些隔着屏幕摸不到、辨不清的情况，恰恰是网络诚信治理的核心切入口。乐清创新推行“抽查晾晒、动态公示”的监管模式，聚焦市民关注度最高的网络餐饮领域，每月随机抽取部分外卖商家开展实地检查，将抽检结果转化为动态更新的红黑榜向社会公示，用社会监督、舆论监督的力量，倒逼隐蔽在线上的经营行为“晒在阳光下”。

当然，针对外卖商家不能“一罚了之”。乐清为其搭建起全周期的规范链条：从常态化随机抽查，到问题公示、限期整改，再到整改完成后的“回头看”复查，用有温度的刚性监管，引导外卖商家完成自查自纠、优胜劣汰，让合规经营、诚信经营逐步成为商家自发的选择。

“点外卖也看口碑，每次看到诚信红黑榜，我就知道哪些店家可以放心下单！”新乐清人林女士感慨道：“诚信是城市文明的底色，商家讲诚信，我们市民也讲诚信，乐清才会越来越有温度。”

数字赋能 让精准治理跑出“加速度”

面对海量的网络消费纠纷，以往人工处置常常面临口径不统一、处置效率低的难题。乐清依托数字化改革工具打造智慧消保系统，用AI大数据搭建标准化答复模板和维权知识库，让基层工作人员处理网络消费纠纷时，既能统一答复口径，也能大幅提升处置专业性，把维权的“烦心事”变为“顺心事”。

一边优化维权处置流程，一边培育诚信示范标杆。乐清创建线上线下一体化诚信示范体系，培育无理由退货承诺、放心消费单位，用一批可参照、可感知的诚信经营样板，带动全域经营主体主动对标创优。同时，针对群众投诉集中的网络虚假宣传、产品质量不达标等问题，常态化开展专项整治，用“刚性整治+柔性调解”结合的方式，持续净化网络市场生态。

多元共治 让诚信氛围浸润“烟火气”

网络诚信建设从来不是单个部门的“独角戏”。乐清打破部门数据壁垒，联动网信、公安、经信、市监等多部门建立数据互通、线索共享、风险共研、问题共治的联动机制，让分散的监管力量攥成“一股绳”。更具巧思的是，当地在全省率先推出外卖骑手“随手拍”奖励机制，把每日穿梭在街巷、最熟悉线下门店情况的骑手，转化为移动的“网络食安哨兵”，精准补上线上线下监管衔接的盲区。

从源头夯实网络诚信建设根基。乐清把网络诚信宣传搬进校内实践阵地，推出青少年网络诚信“@芽”计划，持续普及网络诚信、文明上网的理念，让诚信成为青少年网络生活的基本准则。

从制度筑基到数字赋能，再到多元共治，乐清这套扎根县域的网络诚信治理模式，每一项举措都瞄准基层治理的真实痛点，不仅为当地数字经济发展筑牢了诚信底色，也为全国各区县推进网络市场规范、社会诚信体系建设提供了一份可复制、可推广的鲜活实践样本。

本文转自：温州新闻网 66wz.com