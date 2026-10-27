温州新闻网 2026-10-27 11:34:35

温州网讯 近日，由山东省互联网传媒集团牵头起草的《品牌生成式引擎优化应用规范》（T/SDCBD 0007-2026）正式实施。这是国内GEO领域首份行业团体标准，对信源管理、内容审核、效果评估和禁止性行为划出了明确边界。

标准出台后，温州市新闻传媒中心技术团队拿出自主研发的GEO Server Core平台，逐项对照“自检”。

为什么要做这件事？

过去，一条新闻准确发布到网上，传播便有了基础。现在，越来越多人直接向AI提问——新闻网站上的权威信息未必会被找到，即使找到了，也可能在AI的归纳转述中跑偏。

新闻发出去了，AI能不能读懂？信息更新了，AI还能不能给出正确答案？回答错了，问题出在哪？

带着这些问题，温州新闻网持续探索面向AI的信息供给方式，并借此次团标出台检验已有技术路径，查找改进空间。

审核不能只靠一句制度要求

《规范》要求，品牌事实信息须以官方核准内容为基准，AI生成内容经人工核验和合规审核后方可分发。

人工审核不是新事，对媒体来说早是日常。真正要解决的是：当AI大量参与内容生产，怎样防止机器绕过审核流程？

GEO Server Core设了一条硬规矩——AI生成的摘要、提取结果、优化草案，一律先以“候选内容”身份存在。AI可以处理材料，但不能为自己的产出背书真实性，更不能自行审批发布。系统对自动化账号和人工审核权限作了严格区分：机器账号无法调用需人工授权的审批操作，编辑也不能审核自己提交的内容。

另一个细节：审核结果与文本“绑死”。技术团队用SHA-256哈希值给获批文本留下数字指纹，审核通过后哪怕改动一个标点，原审核结论即失效，须重新确认。

这不能替代人的专业判断，但能堵住流程被跳过、审后内容被篡改的漏洞。

来源不只是一个网址

GEO服务大量依赖外部信息——客户官网、政府公开资料、新闻报道、行业数据，都可能成为内容优化的依据。《规范》要求分层管理信源，强调来源权威、过程透明、效果可查。

实际操作中，光存一个链接远远不够。网页会改版，文章会修改甚至下架，几个月后再核对，原来引用的内容可能已经不在了。

GEO Server Core为此设计了信源快照和细粒度引用机制：外部资料进入系统后，先做字符规范化和格式整理，再保存原始内容快照；对关键引用内容，进一步记录其在原文中的字符位置——不仅能找到文章链接，还能定位到具体文字区间。

这在涉及政策条款、机构资质、产品参数、统计数据时尤为关键。客户看到报告中某项判断，可以追问依据哪份材料、引用哪段文字、用的哪个版本；项目人员也能沿记录回查，而非重新翻找。

在采集环节，系统还加入了网络地址校验和DNS重绑定防护等安全措施，降低恶意数据混入的风险。

评效果，先要把题目和分母说清楚

客户买GEO服务，终归要看效果。《规范》提出了多AI平台覆盖度、信源引用率、跨平台吸收效率、情感倾向分布等评估指标。

但技术团队在实践中发现，光有指标名称不够——用什么问题测试、在哪些模型上测、失败样本怎么算，都直接影响结论。

一个典型陷阱：同一个品牌，优化前测一批难题，优化后换一批容易触发品牌名的问题，数据立刻好看，但改善未必来自优化本身。

GEO Server Core因此引入题库版本冻结和哈希校验。测试题库一旦确定即锁定版本，换题则生成新版本，前后对比须在相同题目和可比条件下进行。系统同时区分计划测试数、成功获取回答数、超时和拒答数——网络超时没拿到回答，不能简单算作“AI没提及品牌”，也不能从统计里悄悄删掉。

此外，平台刻意区分几个容易混淆的指标：AI回答中出现品牌名 ≠ AI推荐了该品牌；AI引用了一条信息 ≠ 这条信息准确。对城市公共信息，还须关注AI用的是不是最新版本。因此，平台在品牌提及、明确推荐之外，将事实准确性和信息新鲜度一并纳入评估。

不做什么，同样写进了系统

《规范》禁止编造品牌信息、数据投毒、恶意关键词堆砌、提示词注入、暗链、语料轰炸及篡改监测数据。这些红线对媒体做GEO尤其重要——媒体的核心资产是公信力，若为提高AI提及率而使用虚假信息或不正当手段，无异于自毁根基。

GEO Server Core的处理逻辑是：外部网页内容和模型生成结果，统一视为“待核实材料”，可进入采集、分析和候选内容生成流程，但不能仅凭模型判断就获得权威身份或修改已审核的事实。

在项目交付上，平台按可复核要求组织全套材料——评测题库、原始测试数据、诊断结果、内容修改记录、知识资产及复测报告，均通过版本和哈希校验留痕。客户不仅能看到结果，还能了解结果怎么来的、优化期间究竟做了什么。

技术团队在服务规范中也明确了责任边界：内容是否按要求完成优化、项目是否按约定交付、外部AI最终如何回答，是三件事。GEO能改善信息的组织、发布和获取条件，但无法控制外部大模型的每一次回答——平台不作"保证进入AI搜索前三“保证被推荐”之类的承诺。

最终还是要回到信息本身

GEO正从技术概念走向市场服务。品牌希望更多出现在AI回答中，城市和公共机构则面临另一层问题：当信息经AI重新组织和传播，怎样保证事实准确、来源清楚、变化后能及时更新？

这也是温州新闻传媒中心做GEO的出发点。

目前，GEO Server Core已在中心内部投入使用，功能仍在迭代。温州新闻网还在同步推进城市时空可信内容枢纽、事实发布系统和“问温州”智能体等项目，探索新闻内容向机器可读、可核验、可更新的可信信息延伸。需要说明的是，此次自检并不意味着平台已通过相应标准认证，也不代表所有技术环节均已完善。行业规范仍在发展，系统也需要在实践中持续接受检验。

过去，读者可以回到原文核对事实。如今，AI可能把多篇报道、多种资料整合成一段回答，用户甚至不知道信息来自哪里。

让有依据的信息能被找到，让每一次重要引用可以回查，让变化后的事实有机会得到更新——这是温州新闻网希望持续探索的方向。

延伸阅读｜温州新闻网GEO产业服务

AI搜索和智能问答正成为新的信息入口，企业品牌、公共机构和城市形象的网络传播面临新命题：信息能否被AI准确识别、理解和引用？

依托新闻内容生产、可信信息治理和自主技术研发能力，温州市新闻传媒中心通过温州新闻网开展GEO产业服务，覆盖政务、文旅、教育、产业及企业品牌等领域，提供AI信息可见度诊断、网站与内容优化、知识资产建设、可信信息供给及持续效果评估等服务。

目前，相关技术已在温州新闻网、温州申创世界美食之都官网等项目中落地实践，并逐步应用于行业客户服务。

中心还围绕城市时空可信内容枢纽、“问温州”智能体、事实稿实施指南和产业协作机制，推进可信信息供给体系建设，将新闻媒体的信息资源和技术能力转化为面向AI时代的产业服务。

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