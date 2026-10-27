温度新闻 2026-10-27 14:28:10

每逢苹果和特斯拉开新品发布会，国内友商都要哆嗦一下。不是畏惧技术，而是害怕口水。

温州网讯 每逢苹果和特斯拉开新品发布会，国内友商都要哆嗦一下。

不是畏惧技术，而是害怕口水。

很多国内自媒体就像爱埋怨的爹娘，成天骂自家孩子：“隔壁小三都会飞了，你只会摆弄那个破沙发。”

苹果发布Duo，他们说：这才是折叠屏之光，华为荣耀你们的伪折叠是什么破玩意。

波士顿动力就是人形机器人天花板，宇数就是只能遥控器操纵的大玩具。

他们还说：国内算力一半用来做漫剧，国外算力都是开发程序、研制新药、改良工艺。这就像古代中国只会用火药做烟花，而西方用火药做大炮。

其实，“夸西方+贬自家”早已是一个固定话术。无数人因此扬名立万，名利双收，所以才有了“青岛下水道里用油纸包着替换件”和“为了救高压线上的一只麻雀全美停电”的传说，还有“把佳能拆能零件中国也仿制不出来”的奇闻。

而且，积极发布这些观点的人，是著名经济学家、头部地产商，和发行量最大的杂志。

事实呢？

青岛市城市管理局和德国《南德意志报》双向辟谣：下水道里从来没有过油纸包。

美国全年户均停电11小时，但从没因为过麻雀。

在没落的全画幅赛道上我们还有差距，但在消费级无人机市场上，大疆全球份额已超过70%。

苹果折叠屏只是第一代，而华为折叠屏已迭代7代，且全产业链自研。

至于漫剧，且不说一半算力这个数据本身存疑，就算是真的，不好意思，2026上半年国产AI漫剧已经占到海外AI漫剧市场的90%以上，TOP10里有9家是中国公司。中国AI漫剧已经被海外观众与好莱坞大片、日本动漫并列，成为全球最有影响力的三类视听内容。不是羡慕人家的文化输出吗，这就是文化输出。单纯从意义上讲，漫剧丝毫不逊于医药研发。

还有不烧心的特斯拉，CBS、连线、Verge这些美国权威公众媒体或行业媒体都报道了会飞的真相。

简单说，就是在2个总计600升的氮气罐上披个汽车壳子。这玩意就不是汽车，上次看到这样的事，还是聊斋里的画皮。一帮自媒体兴奋地说：这样的技术关键时刻可以救命。还救命，你就祈祷它大跳时你刚好没站在落点下面吧。

单纯从应用前景上讲，氮气老妖的技术含量甚至比不过这两天在海外爆火的飞行滑板。

两年前，小鹏展示飞行汽车时，自媒体说法是：花里胡哨，不实用，缝合怪。好吧，就是小鹏不是真正意义的飞行汽车，那一汽的天辇听说过吗？

凝聚态高密度电池，易四方矢量底盘，全线控数字底盘，华为乾崑 ADS，碳化硅高压电驱......双标侠们听得懂吗？这些遥遥领先于全球的电车技术属于宁德时代、比亚迪、华为、小米。

我一直疑惑不解。这样热衷于疯狂拉踩，动力到底是什么？

是有人给钱吗？那拜托带上我。

是跪久了膝盖直不起来吗？那打断了重新接了试试？

还是为了流量故意带节奏？那就是昧良心。

无论国产电车还是其他什么产业，当然需要监督。但这种监督有两个前提：一、客观；二、善意。

客观就要求评价要具备相应的知识储备，评价方式和体系要严谨，结论要公正；

善意就是评价的出发点是为它好。至少爱自己的国家，不要一提起国产就咬牙切齿，一说起特斯拉和苹果就眉开眼笑。

以新能源汽车为例。被称为中国新能源汽车元年的2014年，全国新能源汽车行业总就业人数只有15万，当年销量7.48万辆；2025年，新能源汽车行业的就业人数已超过500万，全产业链将近2000万，销量达到1649万辆。

11年，就业人口翻了32倍，销量翻了220倍，几乎在各项技术上都比肩翘楚或遥遥领先。这样的成就你可以不去夸，但现在人家弄个玩具，你就要阴阳自己家孩子，这算什么嘴脸？

行业当然要加油，不妄自菲薄也不妄自尊大。人家好的、首创的，我们就去学。无论什么时候，学习别人的长处都不丢人。这一点DeepSeek堪称表率。而本次特斯拉发布会后，李斌、何小鹏等大佬也都第一时间点赞。

也建议自媒体多看看短剧，牢记里面那些台词：不烧心，宁可少挣点也不能坏了规矩，账清了路才能越走越宽。

来 源：温度新闻

原标题： 言必称苹果，烧心特斯拉

记者 高亚

本文转自：温州新闻网 66wz.com