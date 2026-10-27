2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日举行

浙江在线 2026-10-27 14:49:15

一年一度的“乌镇时间”，即将再次如约而至。9月29日，2026年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会在北京举行。记者从会上获悉，今年乌镇峰会将于11月2日至5日在中国浙江乌镇举行。

一年一度的“乌镇时间”，即将再次如约而至。9月29日，2026年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会在北京举行。记者从会上获悉，今年乌镇峰会将于11月2日至5日在中国浙江乌镇举行。

今年峰会以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，将邀请来自全球的政府、国际组织、企业、专家学者代表，围绕人工智能开源开放发展的理念与实践，从创新发展、安全治理、文明交流、国际合作等多个维度展开深入交流，共同探索在人工智能快速发展的新阶段，如何进一步推动技术开放、创新协作和成果共享。

发布会现场 记者陈雷 摄

共议人工智能开源生态

当下，人工智能发展浪潮奔涌而来，继去年峰会 “六小龙乌镇对话” 引发广泛关注后，今年主论坛将设置“人工智能乌镇对话”环节，邀请全球领军科技企业、知名开源大模型企业负责人及人工智能科学家同台对话，围绕全球人工智能开源生态构建等议题展开交流。

分论坛设置上，今年峰会围绕前沿热点，共设置27个分论坛，数量创近年来新高。其中紧扣数智时代发展前沿热点议题及国际社会对人工智能发展与治理的普遍关切，全新设置了全球治理倡议网络空间合作、智能体互信互联互操作全球合作创新、机器人与具身智能、时空智能、数智技术促进绿色低碳发展等分论坛，为推动形成更加公平包容的全球治理体系贡献积极力量。

作为世界互联网领域的一大盛事，本次峰会全球吸引力持续增强，嘉宾阵容多元广泛。目前，已有来自联合国经济和社会事务部、世界知识产权组织（WIPO）、全球移动通信系统协会（GSMA）、全球IPv6论坛、红十字国际委员会等重要国际组织的负责人及高级别代表，西班牙、保加利亚、格鲁吉亚等国政要，美国、加拿大、荷兰、埃塞俄比亚、卢旺达、尼加拉瓜、格林纳达、布基纳法索、苏丹、索马里、莱索托等有关国家驻华使节，以及国际互联网业界、学界多位国际名人参会。

让数智体验触手可感

围绕开源开放主题，今年，峰会致力于让前沿科技从行业概念走向大众可感知的真实体验，不仅首次面向社会公众推出“乌镇大讲堂”“乌镇Talk·开源青年说”活动，同时推出一批集成展示的场景，如建设了全国首个开源主题生态体验馆，举办“人工智能开源开放重大科技成果展”，并设置人工智能嘉年华主题街区，呈现人工智能赋能千行百业、走进千家万户美好的图景。

历经多年积淀，乌镇峰会已形成领先科技奖、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”、杰出贡献奖等品牌活动矩阵。今年，各项活动的参与度和国际性持续提升。

具体来看，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”征集共收到来自全球80个国家和地区的360项申报案例，其中22个国家和地区为首次参与；世界互联网大会领先科技奖共征集到来自43个国家和地区的430余项科技成果。其中，18个国家和地区为首次参与，国际申报数量较去年增长21%。

2026年世界互联网大会杰出贡献奖则共有230余家企业参与申报，覆盖近20个国家和地区，涵盖人工智能、信息通信、机器人、医疗健康等多个领域；世界互联网大会“全球青年领军者计划”吸引来自全球140余个国家和地区的2600余位优秀青年报名，较往年有显著提升。

“一展一赛一会一论坛”特色活动焕新升级

作为峰会重要组成部分，今年，峰会“一展一赛一会一论坛”特色活动也迎来焕新升级。

备受关注的“互联网之光”博览会，将以“智能互联、智见未来”为主题，呈现全球互联网和人工智能融合发展的蓬勃态势，目前已邀请400余家企业参展。其中，阿里将展示灵骏真武M890超节点实例，腾讯将带来开源新一代大语言模型，中兴将推出全球首款AI智能体手机，集中向世界展示中国开源技术落到场景、投向产业的最新成果。

博览会期间将推出三个“首次” 活动，即首次举办人工智能OPC嘉年华，首次举办“赛BOT-具身智能”系列活动，首次举办“数智消费市集”。

推动科技创新与产业创新深度融合，“直通乌镇”全球互联网大赛也迎来赛道焕新，今年将设置数智医疗、智联出行、智能终端、智能制造、新消费五大赛道，新出行、AI+制造两大场景赛，以及开源竞技挑战赛、OPC两大特色赛事。今年大赛已有1347个项目报名参赛，总决赛将在乌镇举办。

数字经济产业合作大会今年则将聚焦集成电路、算力装备、数据要素等核心赛道，目前已征集签约项目70多个。大会着重促进重点项目和园区企业双向奔赴，已连续3年保持总签约金额超千亿元。

浙江分论坛今年首次增设领先发布、沙盘推演创新板块，之江实验室还将发布集算力、数据、模型于一体的自主开放创新平台，进行AI实景推演，进一步提升论坛前瞻性与未来感。

目前，峰会各项筹备工作正有序推进。11月的水乡乌镇，邀您共赴人工智能开源开放之约。

来 源：浙江在线

原标题： 2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日举行

记者 陈雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com