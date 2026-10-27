浙江日报 2026-10-27 14:49:15

一年一度的互联网科技盛宴又要来了。11月2日至5日，2026年“互联网之光”博览会将在乌镇举行。目前，观众报名通道已正式开启，微信、官网、扫码三种方式均可报名。

一年一度的互联网科技盛宴又要来了。11月2日至5日，2026年“互联网之光”博览会将在乌镇举行。目前，观众报名通道已正式开启，微信、官网、扫码三种方式均可报名。

作为世界互联网大会乌镇峰会重要品牌活动，“互联网之光”博览会已连续举办了十二届。记者从省经信厅获悉，本届博览会以“智能互联、智见未来”为主题，首次全方位展示“智能互联网”。

围绕这条主线，博览会将设置六大展区：“空天地海·新连接”展区，6G、卫星互联网、通感算融合等“超级动脉”集体上新；“智能涌现·新空间”展区，数据、算力、多模态大模型、世界模型、智能体等前沿成果齐聚；“人机共生·新入口”展区，新型智能终端、智能装备化身接入互联网的“新通道”，带来全感官交互体验；“赋能百业·新生态”展区，展现制造业、服务业等领域的新应用、新业态；“智惠万家·新生活”展区，机器人“实景营业”、数智消费市集智能好物琳琅满目；“科技向善·新安全”展区，则聚焦网络安全治理、AI模型合规等全方位安全体系。六大板块完整呈现互联网的连接之变、空间之变、入口之变、生态之变、普惠之变与安全之变。

本届博览会首次把卫星互联网、量子通信、6G、超宽带等前沿方向作为展示的重点，努力引领下一代通信行业发展新方向。比如，全球移动通信系统协会（GSMA）将携美国高通、是德科技等企业组团参展；中国电信将展示面向6G的空天地一体化“高轨+中轨+地面协同组网”技术试验成果。

作为一场科技盛宴，炙手可热的“芯模联动、人机共生”等前沿领域的最新成果也将集中展示。阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等企业将展示发布最新款大模型；杭州魔芯科技作为空间智能领域创新企业代表，将展示自研的四维世界模型MoWorld 2.0。阿里巴巴真武AI芯片×磐久超节点、华为昇腾950超节点、中兴通讯国产高性能Matrix集群超节点、曙光8000十万卡AI超集群等四大厂商的超节点将集中亮相。同时，全球首款AI智能体手机努比亚Navi X Ultra，智元、优必选、宇树等头部厂商的具身智能机器人，以及AI眼镜、AI耳机、AI PC将打造互联网的新入口。

和以往不同，今年的博览会不但可看、可感、可玩还可购。今年首次举办的数智消费市集上，华为享界V8和智界R7汽车、优必选机器人、科大讯飞AI学习机和AI翻译耳机、麒盛科技智能床、傲鲨智能增程动力外骨骼机器人等一批智能好物将集中亮相，观众看中即可下单带回家。

本次博览会还将首次组织“科技助暖”活动，让残障朋友和银龄群体零距离体验脑机接口、外骨骼康复机器人等前沿“暖科技”。面向青少年群体，将组织“少年科小二”探博和公益科普研学活动，邀请广大中小学生沉浸式体验前沿科技。

博览会报名方式有三种：微信报名，关注“世界互联网大会”官方公众号，依次点击“重要活动”“互联网之光”“观众入口”；官网报名，登录世界互联网大会官网，依次进入“互联网之光”博览会、“观众入口”；扫码报名，扫描官方发布的报名二维码直达通道。需要注意的是，报名需凭手机号注册并填写信息，提交后等待审核，审核通过即可入场。

来 源：浙江日报

原标题： 2026年“互联网之光”博览会即将启幕 这场博览会可看可感可玩可购

记者 夏丹 通讯员 刘祖瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com