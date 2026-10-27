广电总局重磅新规！有线电视开机即直播、不得播放开机广告
国家广播电视总局官网 2026-10-27 15:20:31
10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》，自2026年11月27日起施行。
10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》，自2026年11月27日起施行。
规定提及：
有线广播电视运营服务提供者应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。
有线广播电视运营服务提供者应当在有线广播电视交互界面首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。
有线广播电视运营服务提供者应当不断优化终端性能，缩短开机时长；鼓励采用语音遥控、手机遥控、人工智能等新技术提升用户体验。
有线广播电视运营服务提供者应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。
有线广播电视运营服务提供者应当建立用户投诉处理机制，完善用户投诉渠道，形成包括受理、调查、处理、反馈、评估、报告、改进、存档等环节的完整工作流程；对用户关于服务的投诉，应当在十个工作日内答复。
来 源：国家广播电视总局官网
原标题： 广电总局重磅新规！有线电视开机即直播、不得播放开机广告
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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