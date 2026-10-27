浙江在线 2026-10-27 14:49:16

2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日在浙江乌镇举行。10月20日，乌镇峰会线上服务平台“乌镇峰会观众预约平台”正式上线。

2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日在浙江乌镇举行。10月20日，乌镇峰会线上服务平台“乌镇峰会观众预约平台”正式上线。平台实现峰会办会历史上“两个首次”，即首次研发上线集预订、支付、导览等功能于一体的数字服务平台，首次将乌镇峰会有关会议活动向社会预约开放。

依托这一新平台，本届峰会乌镇、濮院两大会场接受社会预约。观众可通过微信、支付宝两个端口，直接搜索“乌镇峰会观众预约平台”进入小程序，根据实际需求购买相应会场门票，预约乌镇大讲堂、“互联网之光”博览会、开源主题生态体验馆、全球数字IP潮流荟（CPOPwave）、人工智能“嘉”年华、“AI 乌镇？科创桐乡”主题体验展等活动。

“乌镇峰会观众预约平台”还同步上线了“峰会服务”板块，一站配齐吃住行游。用户可以在线预订桐乡市区及濮院会场内的酒店，并通过内置地图导览功能寻找会场、酒店、特色美食等位置，获取最优路线规划。

互联网盛会的大门进一步向公众敞开。今年乌镇峰会，在延续思想盛宴的同时，更多了可参与、可体验的亲切感。秋日乌镇，值得期待。

来 源：浙江在线

原标题： 世界互联网大会乌镇峰会首次上线观众预约平台

记者 陈雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com