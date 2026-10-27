浙江在线 2026-10-27 14:49:00

记者从19日召开的2026年世界互联网大会乌镇峰会浙江承办工作领导小组信息化工作部新闻吹风会上获悉，一大批“首次”即将亮相本次峰会，让今年的水乡之约新意扑面。

首次全方位展示“智能互联网”、首次集中展示6G等前沿科技成果、首次举办人工智能OPC嘉年华、首次举办数智消费市集……记者从19日召开的2026年世界互联网大会乌镇峰会浙江承办工作领导小组信息化工作部新闻吹风会上获悉，一大批“首次”即将亮相本次峰会，让今年的水乡之约新意扑面。

今年的乌镇峰会浙江分论坛创新设立“领先发布”和“未来场景”两大板块。“领先发布”将搭建全球首发平台，首发一批标志性前沿成果；“未来场景”聚焦天基智能计算网络、人工智能、脑机接口、具身智能等未来场景开展实景推演，推动分论坛从“听观点”升级为“看成果、看场景”。

“互联网之光”博览会将以“智能互联、智见未来”为主题，来自54个国家和地区的670余家企业参展，展示发布1000余项重磅技术成果。同时，今年博览会“首次”密集。如首次全方位展示智能互联网，设置“空天地海·新连接”“智能涌现·新空间”“人机共生·新入口”“赋能百业·新生态”“智惠万家·新生活”“科技向善·新安全”等“六个新”主题展区；首次集中展示6G、卫星互联网、量子通信、超宽带等科技创新成果；首次举办人工智能OPC嘉年华系列活动；首次举办数智消费市集，并与嘉兴市人民政府共同打造人工智能嘉年华活动，80余家企业的130余项“宝藏新品”可看、可感、可玩、可购；首次组织“科技助暖”活动，让残障朋友和银龄群体体验脑机接口、外骨骼康复机器人等前沿“暖科技”。

“直通乌镇”全球互联网大赛同样新意十足。本届创新设置“5+2”办赛架构，“5”为数智医疗、智联出行、智能终端、智能制造、新消费五大赛道，并创新设置新出行、AI+制造场景赛；“2”为开源竞技挑战赛和OPC两大特色赛。自6月启动报名以来，共吸引来自31个国家和地区的1347个项目和OPC报名，报名项目、参赛国家和地区数量均创历届新高。

此外，今年数字经济产业合作大会将聚焦智能体、具身智能、AI+制造等核心赛道，目前全省已征集产业合作项目超110项、签约金额超1100亿元，并将于大会现场分批集中签约。

来 源：浙江在线

原标题： 水乡之约 新意扑面 2026年世界互联网大会乌镇峰会启幕在即

记者 夏丹 通讯员 仇迅

本文转自：温州新闻网 66wz.com