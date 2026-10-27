世界互联网大会官微 2026-10-27 14:49:16

11月2日至5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江乌镇举行。本次峰会以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，将举办开幕式、主论坛，还将举办27场分论坛等。这些分论坛聚焦什么主题？先睹为快！

11月2日至5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江乌镇举行。本次峰会以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，将举办开幕式、主论坛，还将举办27场分论坛等。这些分论坛聚焦什么主题？先睹为快！

今年乌镇峰会共设置27个分论坛，数量创近年来新高。分论坛紧扣数智时代发展前沿热点议题及国际社会对人工智能发展与治理的普遍关切，全新设置了全球治理倡议网络空间合作、智能体互信互联互操作全球合作创新、机器人与具身智能、时空智能、数智技术促进绿色低碳发展等分论坛，为推动形成更加公平包容的全球治理体系贡献积极力量。

论坛名称如下：

全球治理倡议网络空间合作论坛

互联网企业家论坛

中国-东盟信息港论坛

智能体互信互联互操作全球合作创新论坛

数智技术促进绿色低碳发展论坛

“发展新质生产力，强劲增量看AI”论坛

人工智能技术创新与治理论坛

网络文明交流互鉴论坛

网络法治论坛

国际网络安全论坛

智能时代的理论与政策论坛

海峡两岸暨港澳互联网发展论坛

网络安全技术发展与国际合作论坛

数字经济论坛

网信人才发展论坛

机器人与具身智能论坛

互联网公益发展论坛

文化遗产数字化保护与传承论坛

人工智能赋能科学研究论坛

数据治理论坛

“举报共治 护企远航：企业网络名誉权保护”论坛

数智教育论坛

时空智能论坛

数智健康论坛

数字基础设施建设与发展论坛

青年与数字未来论坛

网络空间国际规则论坛

来 源：世界互联网大会官微

原标题： 乌镇峰会27场分论坛，你最关注哪个？

本文转自：温州新闻网 66wz.com