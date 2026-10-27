2026年世界互联网大会乌镇峰会11月2日启幕，浙江“一展一会一赛一论坛”有何亮点

潮新闻 2026-10-27 14:49:00

据了解，浙江省经信厅牵头筹备“一展一会一赛一论坛”，即“互联网之光”博览会、数字经济产业合作大会、“直通乌镇”全球互联网大赛、浙江分论坛。

2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日在浙江乌镇举行，以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题。

10月19日，2026年世界互联网大会乌镇峰会浙江承办工作领导小组信息化工作部组织召开新闻吹风会。信息化工作部部长、浙江省经信厅副厅长董钊介绍了本次大会重点活动及筹备工作的总体进展情况，各工作组负责人报告了本组筹备工作进展。

据了解，浙江省经信厅牵头筹备“一展一会一赛一论坛”，即“互联网之光”博览会、数字经济产业合作大会、“直通乌镇”全球互联网大赛、浙江分论坛。

浙江分论坛是世界互联网大会乌镇峰会历史最悠久、影响力最广泛的标志性分论坛之一，至今已连续举办十二届。今年的分论坛将于11月4日上午举办，以“发展新质生产力，强劲增量看AI”为主题，设置领导致辞、主旨演讲、领先发布和未来场景4个环节，邀请中国工程院外籍院士、英国皇家工程院院士（原剑桥大学副校长）等顶尖学者以及人工智能领域龙头企业相关负责人出席。分论坛创新设立“领先发布”环节，推动一批标志性前沿成果面向全球首发；创新设立“未来场景”环节，聚焦天基智能计算网络、智慧生活、脑机接口、具身智能等未来场景开展AI实景推演，推动分论坛从“听观点”升级为“看成果、看场景”。

“互联网之光”博览会将于11月2日至5日举办，以“智能互联、智见未来”为主题，英特尔、施耐德、卡巴斯基、高通、微软、思爱普、阿里巴巴、华为、腾讯、中兴通讯、科大讯飞、摩尔线程等来自54个国家和地区的670余家企业参展，展示发布1000余项重磅技术成果，20余款产品现场首发。

突出“智能互联”主线，首次全方位展示“智能互联网”，设置“空天地海·新连接”“智能涌现·新空间”“人机共生·新入口”“赋能百业·新生态”“智惠万家·新生活”“科技向善·新安全”等“六个新”主题展区。

突出前沿科技，首次集中展示6G、卫星互联网、量子通信、超宽带等科技创新成果，阿里巴巴真武M890×磐久AL128超节点、华为昇腾950超节点、中兴通讯国产高性能Matrix集群超节点、曙光信息scaleX系列超节点等四大厂商超节点集中亮相，全球首款AI智能体手机努比亚Navi X Ultra以及智元、优必选、宇树等头部厂商的具身智能机器人重塑互联网新入口。

突出场景落地，首次举办人工智能OPC嘉年华系列活动，蚂蚁集团机器人智慧药房、未来工厂展区等集中展示人工智能赋能千行百业的实践成果。

突出数智普惠，首次举办数智消费市集，80余家企业的130余项“宝藏新品”可看、可感、可玩、可购；首次组织“科技助暖”活动，面向青少年群体组织“少年科小二”探博和公益科普研学活动。同期组织数智创新发布、产业生态对接、“新光”系列推介、数智消费市集、互联网科普等配套活动。

“直通乌镇”全球互联网大赛是世界互联网大会乌镇峰会亮点活动之一，自2019年纳入峰会正式板块以来已连续举办8届，共吸引来自52个国家和地区的7932个项目参赛；前7届313个获奖项目中，40.6%的项目赛后获得新的融资，融资金额近1200亿元，14家赛后成长为准独角兽企业、22家蜕变为独角兽企业、5家成功上市。

本届大赛创新设置“5+2”办赛架构，“5”为数智医疗、智联出行、智能终端、智能制造、新消费五大赛道，并在其中创新设置新出行、AI+制造场景赛；“2”为开源竞技挑战赛和OPC两大特色赛。自6月启动报名以来，共吸引来自31个国家和地区的1347个项目和OPC报名，其中五大赛道和场景赛报名1063个（海外项目220个）、OPC284个，开源竞技挑战赛有1000余名开发者报名参赛，报名项目、参赛国家和地区数量均创历届新高。大赛已在香港、上海、长沙、北京、深圳等城市完成16场复赛，从224个复赛项目中选拔出112个入围决赛（其中海外项目12个）。各赛道决赛将于11月3日在浙江桐乡举办，颁奖典礼将于11月5日上午在浙江桐乡乌镇举行，同期举办“数字之翼”创新之夜、投融资闭门会等社群活动。

数字经济产业合作大会是乌镇峰会永久举办地特色活动之一，自2018年创办以来已成功举办八届，近三年来每年签约数字经济产业合作项目规模超千亿元。本届大会定于11月4日下午在乌镇国际会议中心乌镇厅召开，紧扣浙江省“415X”先进制造业集群培育工程部署，以“智体共生·智创未来”为主题，将智能体、具身智能、AI+制造作为核心赛道，以“引项、引资、引智”为主抓手，邀请覆盖技术、资本、国际、应用、创新全产业链维度的嘉宾阵容，并联动“直通乌镇”大赛遴选优质创新项目现场分享。

目前，浙江省范围内已征集产业合作项目超110项、签约金额超1100亿元，项目规模超过往年，覆盖人工智能、集成电路、高端装备制造、数字文创等核心领域，将于大会现场分批集中签约。大会创新构建全链条路演发布体系，设置产业园推介、投融资对接、对外合作、创新项目、应用场景发布等精品路演单元，将现场发布浙江省属国企人工智能应用需求和“AI+制造”应用场景；创新组建百人“项目对接团”，配套举办省际招商对接暨产业园区考察活动，会同各地遴选数字经济产业名园15个，为优质项目落地提供坚实载体支撑。

来 源：潮新闻

原标题： 2026年世界互联网大会乌镇峰会11月2日启幕，浙江“一展一会一赛一论坛”有何亮点

记者 甘居鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com