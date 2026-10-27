中新网 2026-10-27 14:49:17

随着2026年世界互联网大会乌镇峰会进入倒计时，由浙江嘉兴桐乡市档案馆（市委史志研究室）编纂的《村志看桐乡》电子书目前已正式上线。

随着2026年世界互联网大会乌镇峰会进入倒计时，由浙江嘉兴桐乡市档案馆（市委史志研究室）编纂的《村志看桐乡》电子书目前已正式上线。

这是一份服务中外媒体记者的“采访线路指引”，也是一份为与会嘉宾定制的“数字导游”。一部手机、一张地图，峰会嘉宾与媒体即可按图索骥，触网实访，深度领略桐乡高水平城乡融合发展的生动图景。

作为世界互联网大会的永久举办地，桐乡不仅拥有数字经济的“科技蓝”，更有着村志乡愁的“底蕴红”。桐乡市档案馆活化方志资源，推出《村志看桐乡》电子书，这不仅是传统方志向数字化的跨越，更是桐乡以开放共享姿态助力2026世界互联网大会乌镇峰会的创新举措。

电子书内置了一张覆盖桐乡全域的导览地图，清晰串联起高桥、梧桐、濮院、乌镇、洲泉、石门等11个镇街的50余个特色点位。对于媒体记者，它是“按志寻村”的采访路线图，可一键导航直达漕泾学堂、和美乡村教育实践中心等基层一线挖掘鲜活故事；对于与会嘉宾，它是“会外微调查”的文化指南。

读者既可线上“云游”了解点位背景，更可顺着地图指引“触网实访”，在乌镇世界互联网科技馆感受前沿科技，在石门镇子恺漫画村品味江南人文，实现数字科技与历史文化的完美平衡。

依托桐乡数字村志建设成果，该电子书以史志编纂的思维，运用数字志书图鉴等多媒体资源。读者扫码即可跨越时空，从河山镇八泉村蚕乡风俗体验馆的千年蚕桑文脉传承，到洲泉镇马鸣村光影故事馆“四代电影人”对水乡电影文化的历史见证，多方位感受桐乡从农耕时代到数字时代村貌风俗的变迁。

乌镇峰会期间，与会嘉宾和媒体记者均可扫码获取《村志看桐乡》电子书，以及向承办方索取实体书册。人们可循着村志的墨香和数字地图的指引，于“志在云上”的诗意中，共同读懂桐乡，见证数字时代的“诗与远方”。

来 源：中新网

原标题： 世界互联网大会嘉宾媒体专属“数字导游”上线

记者 傅飞扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com