2026年世界互联网大会乌镇峰会官网 2026-10-27 14:49:00

作为本届峰会重点打造的特色配套项目，“2026年世界互联网大会乌镇峰会·开源主题生态体验馆”将于11月1日在乌镇世界互联网科技馆正式开馆。

2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日在浙江乌镇举行。作为本届峰会重点打造的特色配套项目，“2026年世界互联网大会乌镇峰会·开源主题生态体验馆”将于11月1日在乌镇世界互联网科技馆正式开馆，人工智能开源开放重大科技成果、国家人工智能应用中试基地建设成果将首次集中展出。展览将持续至11月5日，展陈覆盖乌镇世界互联网科技馆一至三层全部空间。

该体验馆以“开源开放”为精神内核，以“共建共享”为产业底座，系统展现开源开放生态推动人工智能从技术突破走向产业应用、惠及社会民生的全链条成果。区别于大型综合性博览会的展陈模式，场馆以浓缩型精品展为定位，按照“一楼立骨架、二楼展图片、三楼办活动”的逻辑布局，依托科技馆“365天永不落幕”的运营机制，推动展陈成果转化为可流动、可复制、可持续的公共数字资源，让原本属于技术圈层的开源理念，成为公众看得见、摸得着、可参与的普惠内容。全馆融合展览展示、成果发布、互动体验、主题沙龙等多元功能，围绕“认知—体验—理解—共鸣”构建完整观展动线。

一楼核心展区设置两大主题特展与开源体验区域。“人工智能开源开放重大科技成果展”聚焦浙江打造人工智能创新发展高地的相关部署，涵盖基础设施、创新生态、产业应用、协同治理四大板块，集中呈现填补国内空白的021科学基础模型、国内规模最大的魔搭模型开源社区、吉利全域安全技术体系等标志性成果，展现我国开源领域核心技术突破与生态培育成效。“国家人工智能应用中试基地展”集中展示六大领域国家级中试基地阶段性建设成果，系统呈现人工智能从实验室研发、工程化打磨到规模化落地的全链条转化路径。现场还设置开源项目数据矩阵墙、大模型交互终端、具身智能体验等互动展项与装置。在这里，开源不再是极客圈的专业代码，而是看得见、摸得着、可参与的公共资源。这不仅是展陈的创新，更是中国开放包容、共建共享数字世界的生动写照。

二楼展区推出“国社之镜”新华社新闻摄影展，设置“网事回眸·照见未来——世界互联网大会历届精彩瞬间摄影展”和“国社光影·非凡五年——我国经济社会发展成就图片展”两大专题，以影像记录时代发展进程，部分展品采用特色展陈形式，兼具视觉冲击力与艺术质感。

三楼整体打造为“开源会客厅”，峰会期间将举办开馆仪式、“乌镇Talk·开源青年说”、“科创之夜”等系列活动。其中“乌镇Talk·开源青年说”是峰会首次面向社会推出的开源领域青年思想交流平台，聚焦40岁以下青年科创群体，围绕技术前沿、产业转化等主题开展多场分享交流；“科创之夜”系列活动覆盖科技企业培育、产业供需对接、开源基础教育等维度，搭建高端产业对接平台。现场配套设置主题打卡、科普互动等环节，拓展大众传播触点。

据了解，本届峰会线上服务平台“乌镇峰会观众预约平台”已正式上线，乌镇、濮院两大会场面向社会开放预约。观众可通过微信、支付宝搜索“乌镇峰会观众预约平台”进入小程序，根据实际需求选购对应会场门票，预约参观开源主题生态体验馆等活动。平台同步设置“峰会服务”板块，一站式提供吃住行游全链条服务，用户可在线预订桐乡市区及濮院会场周边酒店，通过内置地图导览功能查询会场、酒店、特色餐饮等点位，获取最优出行路线规划。

来 源：2026年世界互联网大会乌镇峰会官网

原标题： 开源主题生态体验馆将亮相2026年世界互联网大会乌镇峰会

本文转自：温州新闻网 66wz.com