苹果承认：部分iPhone Duo内屏存在问题
央视财经 2026-10-27 15:19:12
据外媒10月26日报道，苹果首款折叠手机iPhone Duo自上周开售以来已曝出多起屏幕故障投诉事件，部分新机使用时间最短数小时，内屏便出现开裂。
据外媒10月26日报道，苹果首款折叠手机iPhone Duo自上周开售以来已曝出多起屏幕故障投诉事件，部分新机使用时间最短数小时，内屏便出现开裂。
多名用户提供了设备受损照片以及与苹果客服沟通的聊天记录。这些用户描述，他们在展开手机时听到类似碎裂的声响，随后屏幕中间折痕位置出现裂痕；还有屏幕出现条纹等显示异常的情况。
另有用户反馈展开手机时感到明显卡顿，开合费力；屏幕下方能摸到凸起，疑似零件松动以及内屏误触等情况。美国加利福尼亚州一家维修拆解平台认为，多名用户反馈裂纹起始处能感觉到屏幕下方有凸起，可能是因为铰链某一部件出问题，造成柔性内屏开裂，并非屏幕面板本身存在缺陷。
事件发生后，苹果公司发表声明，承认少量iPhone Duo内屏确实存在问题，绝大多数设备不受影响，问题产品通常在使用初期就会显现故障，遇到问题的用户可联系AppleCare申请换机。
不过，并非所有用户都能及时顺利换机。据报道，美国弗吉尼亚州一名用户表示，当地门店确认故障属于产品缺陷，但售后服务预约已满。他转至另一家门店完成检测后，又因缺货至今仍在等待。
来 源：央视财经
原标题： 苹果承认：部分iPhone Duo内屏存在问题
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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