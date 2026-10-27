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中国首富，张一鸣，6700亿元刷新财富纪录！

财联社 2026-10-27 15:19:52
10月27日，胡润研究院发布《2026胡润百富榜》。今年共有1529位个人财富50亿元以上的企业家登上胡润百富榜，比去年增加95位，创历史新高。上榜企业家总财富32万亿元，同比增长7%（2.1万亿元）。

10月27日，胡润研究院发布《2026胡润百富榜》。今年共有1529位个人财富50亿元以上的企业家登上胡润百富榜，比去年增加95位，创历史新高。上榜企业家总财富32万亿元，同比增长7%（2.1万亿元）。

字节跳动创始人张一鸣以6700亿元第二次成为中国首富，刷新中国首富的财富纪录；农夫山泉创始人钟睒睒财富缩水1200亿元，以4100亿元退居第二。值得关注的是，DeepSeek的梁文锋首次上榜便以2800亿元财富，进入榜单前十。

来　源：财联社

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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