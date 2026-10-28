新动能强支撑 经济稳中向优 前三季度温州GDP同比增长5.9%

温州日报 2026-10-28 08:11:00

稳中有进、韧性显现。今年前三季度，面对转型压力，温州经济交出向新向好的答卷。10月27日，市统计局发布数据，1至9月全市地区生产总值7896.8亿元，按不变价计算同比增长5.9%，增速高于全国、全省。

温州网讯 稳中有进、韧性显现。今年前三季度，面对转型压力，温州经济交出向新向好的答卷。昨天，市统计局发布数据，1至9月全市地区生产总值7896.8亿元，按不变价计算同比增长5.9%，增速高于全国、全省。

细看各项指标，“新动能引领增强、新质生产力支撑作用显现”特征突出，工业新赛道增长较快，线上消费保持活跃，外贸积极开拓海外新市场，投资结构持续优化，民营经济活力持续释放。数据背后，是敢闯敢拼的温州市场主体迎难而上、主动求变，在转型浪潮中持续培育新动能，让民营经济之城展现出较强韧性和活力。

新旧动能加速转换

工业经济延续“高开稳走”

“对‘万亿之城’的温州来说，前三季度5.9%的增速是较为扎实的成绩，分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。”市统计局相关负责人分析，从产业数据看，工业一直是温州经济发展的重要支撑，其中规上工业增加值增长10.6%，工业经济延续“高开稳走”运行态势，向新向好基础进一步夯实。

从细分行业数据看，增长并非单点突进，而是十大主导产业全面发力，新赛道、新产品逐步接续成为拉动增长的重要力量。规上工业前十大行业实现全部增长，金属制品、计算机通信电子、电气机械、汽车、仪器仪表等行业增势较好，分别增长22.9%、21.2%、15.0%、13.4%和12.3%。

近年来，温州新旧动能加速转换，呈现“新动能引领、传统产业转型”的态势，高新技术产业、高端装备产业、数字经济核心产业制造业增加值分别增长10.8%、11.6%、19.9%。在温州海经区，金风科技温州基地实现16兆瓦漂浮式海上风电机组关键零部件国产化制造，为高端装备产业提供有力支撑；乐清电气产业集群内，浙江加西雅智能装备落地断路器黑灯工厂，依托数字化改造实现人效大幅提升，为电气机械板块增长赋能；数安港集聚1200余家数字经济生态企业，数据安全、人工智能场景持续落地，助推数字经济核心产业跑出近两成增速……

传统鞋服、箱包等产业虽承压前行，但不少本土企业主动拥抱数字化转型，在新旧动能转换之间，温州制造正在经历一场深刻的迭代重塑。

指尖点亮消费热度

温州人爱消费敢消费

温州是消费之城，大到家居、家电线上选购，小到糯米饭、瘦肉丸一键下单，手机轻点、外卖到家，已成为温州人生活的常态。

依托直播电商、即时零售等新业态，鹿城鞋靴产业带、瓯海眼镜、瑞安箱包等本土产业加快线上布局，一批温州本土品牌借助电商平台打通产销链路，线上订单持续放量。网络零售保持活跃，1—9月通过公共网络实现的零售额增长16.2%，占限上零售额的比重提高至41%，较去年同期提高8.6个百分点。

服务消费与升级类商品消费协同发力，支撑消费市场稳步扩容。前三季度全市社会消费品零售总额3777.0亿元，同比增长0.4%。升级类消费表现突出，居民消费不断向品质化、智能化方向升级。在万象城、吾悦广场等商圈，黄金珠宝门店客流旺盛，不少年轻人选购古法金饰；数码体验店里，新款手机、智能手表、AI智能眼镜热销，成为可穿戴设备消费新亮点。限额以上金银珠宝、智能手机、可穿戴智能设备等智能化品质化商品零售额分别增长21.4%、40.1%和2.6倍。

在居民出行、娱乐等服务消费的带动下，生活性服务业逐步回暖，前三季度住宿餐饮业增加值同比增长8.1%。惠民大排档、益展坊等本土餐饮品牌人气高涨，夜间市集、文旅演艺持续引流；大型赛事、演唱会落地温州，带动奥体中心周边酒店、民宿预订火爆，客房入住率、餐饮翻台率明显提高，文旅餐饮融合拉动住宿餐饮板块稳步上行。数据显示，全市服务业增加值同比增长5.4%，保持稳健运行态势。现代服务业增势良好，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长15.9%，为推动新质生产力发展提供有力支撑。

投资结构持续优化

实体经济与外贸韧性同步显现

前三季度，全市固定资产投资同比下降19.6%，剔除房地产投资后同比下降10.7%。在房地产投资下行带来的压力下，温州投资大盘呈现“总量承压筑底、结构持续优化”的特点，新旧投资动能加速切换，制造业、重大工程、民间投资成为稳定投资的压舱石。

从投资重点领域看，制造业投资同比增长11.9%，拉动总投资增长2.7个百分点，其中高技术制造业投资增长35.0%；重大项目建设加快推进，省“千项万亿”、市“百项千亿”重大项目投资完成率分别为90.7%和105.3%；民间投资逐步向好，前三季度民间项目投资同比增长2.8%，市场主体投新项目、布局新产业的意愿逐步恢复。

实体经济的稳健发展，离不开金融活水持续浇灌。金融资源进一步向民营与小微市场主体倾斜，助力企业技改扩产、出海拓市，推动民营经济量质齐升。前三季度，全市金融机构本外币贷款余额25606亿元，同比增长5.8%，其中制造业贷款余额同比增长9.9%；新增民营经济贷款504亿元、小微贷款914亿元。民营工业引领作用增强，规上民营工业增加值同比增长11.0%，对规上工业增长贡献率达91.4%，民营制造的核心地位进一步彰显。市场主体活力持续释放，截至9月末，全市在册民营企业46.2万户，同比增长6.7%，为产业迭代储备了新生力量。

在内需投资稳住底盘的同时，外贸韧性持续显现，出口凭借产业升级红利保持较强支撑。前三季度，全市实现进出口总额2385.5亿元，同比增长1.7%，其中，出口总额2130.7亿元，同比增长4.1%。面对全球市场波动，温州主动开拓多元化海外市场，降低对单一市场的依赖，1—9月，我市对RCEP成员国、俄罗斯、美国出口分别增长11.4%、12.0%和7.3%。出口结构持续向高附加值转型，机电产品累计出口额1225.9亿元，同比增长10.0%，占全市出口比重提升至57.5%；“新三样”出口势头强劲，增幅达107.6%，新质生产力成果持续转化为外贸竞争力。

来 源：温州日报

原标题： 新动能强支撑 经济稳中向优 前三季度温州GDP同比增长5.9%

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com