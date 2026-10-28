温州日报 2026-10-28 08:13:00

10月27日，市委副书记、市长张文杰召开专题会议，研究要素市场化配置综合改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，突出重点、抓住关键，精准发力、务求突破，全力推进要素市场化配置综合改革走深走实，持续激发市场活力、增强经济发展动力，有力助推温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰召开专题会议，研究要素市场化配置综合改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，突出重点、抓住关键，精准发力、务求突破，全力推进要素市场化配置综合改革走深走实，持续激发市场活力、增强经济发展动力，有力助推温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范。

在听取相关部门汇报改革工作进展情况后，张文杰指出，开展要素市场化配置综合改革试点，是国家赋予温州的重大使命任务，也是我市重塑发展优势的重要抓手。要提高政治站位、强化使命担当，牵住“牛鼻子”、抓在关键处，以重点突破带动整体推进，着力放大改革集成效应，奋力推动试点工作走前列、创示范。

张文杰强调，要坚持对标对表，认真对照改革任务清单，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，找准主攻方向和发力重点。要加强前瞻谋划，准确把握底层逻辑和本质特征，强化问题导向、目标导向、规则导向，注重体系思维、多维视角、系统集成，打通关键卡口，理顺体制机制，进一步扩大要素供给、提高配置效率。要坚持分类推进，找准改革切入点、结合点，引导技术、土地、人力资源、数据、资本、资源环境等不同要素在市场机制下更好发挥作用，加快形成更多具有温州辨识度的标志性成果，切实把改革先行优势转化为发展胜势。

市领导李宁、章月影、张本锋参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰研究要素市场化配置综合改革工作 抓住关键 务求突破

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com