温州日报 2026-10-28 08:22:46

10月27日，市政府与中国石化浙江公司签订战略合作协议。市委副书记、市长张文杰，中国石化浙江公司党委书记谢劼出席签约仪式并讲话。

温州网讯 昨天，市政府与中国石化浙江公司签订战略合作协议。市委副书记、市长张文杰，中国石化浙江公司党委书记谢劼出席签约仪式并讲话。

张文杰感谢中国石化浙江公司对温州能源基础保供、绿色低碳发展、推动共同富裕等方面给予的支持。他说，当前，全市上下认真践行习近平总书记寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托，深入实施新一轮“强城行动”，聚焦聚力一流产业城市建设、区域中心城市打造、共同富裕先行示范，提速做强“一圈一极一中心”。中国石化浙江公司是全省能源领域头部企业，希望双方坚持优势互补、互利共赢，携手共促绿色低碳发展、产业转型升级、文旅深度融合、消费市场开拓，共同推动合作事项落地见效，合力打造央地合作的示范标杆。温州将全力为中国石化浙江公司提供一流服务、创造一流条件，以“温暖营商”护航在温发展。

谢劼对温州市委市政府长期以来给予中国石化浙江公司的关心和支持表示感谢，希望以此次战略合作为契机，充分发挥中国石化的品牌、网络、资金和技术优势，聚焦成品油供应网络、新能源基础设施建设、地方特色产品销售和文旅推广以及战新产业培育发展等重点领域，推动更深层次、更宽领域的务实合作，为推动温州经济社会高质量发展贡献央企力量。

副市长张本锋参加。

来 源：温州日报

原标题： 市政府与中国石化浙江公司签订战略合作协议 合力打造央地合作示范标杆

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com