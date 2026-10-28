温州晚报 2026-10-28 08:24:40

近日，随着淘宝、京东、拼多多等主流电商平台“双十一”预售全面开启，各大跨境消费订单加速释放，温州综合保税区跨境电商迎来年度业务高峰期，区内企业全面进入备货冲刺状态，仓储库区一派繁忙有序的备战景象。

温州网讯 近日，随着淘宝、京东、拼多多等主流电商平台“双十一”预售全面开启，一年一度的全民购物盛宴正式拉开帷幕。各大跨境消费订单加速释放，温州综合保税区跨境电商迎来年度业务高峰期，区内企业全面进入备货冲刺状态，仓储库区一派繁忙有序的备战景象。

“今年双十一预估将迎来三波集中下单高峰，我们提前一个月启动全方位备货工作。”温州市贸宇供应链管理有限公司负责人张成炬表示，“目前，我们仓库手办玩具备货1万余件，货值1100多万元。为应对订单增长，仓内提前做好人员、设备、物流保障预案，确保订单及时出库。”从备货商品情况看，除了食品、化妆品、保健品等常规商品外，游戏机、手办（动漫模型）等新兴消费品也颇受消费者欢迎。

“为助力企业抢抓消费旺季机遇，保障大促期间通关高效、监管安全，我们提前走访，主动赴辖区各跨境电商企业开展摸底调研，了解大促期间计划安排、仓储库容及出货节奏，结合历年大促通关数据预判业务高峰，针对性制订专项保障预案，指导企业规范办理商品促销报备手续，从源头避免通关拥堵、库存积压。”温州海关综保监管科科长陈齐焕表示。

截至目前，温州综合保税区储备了母婴、美妆、日化等各类产品近百万件。

来 源：温州晚报

原标题： 温州综保区跨境电商迎来业务高峰期，海关专项保障通关提速

多个主流电商平台开启“双十一”预售

记者 陈培培 通讯员 李秋霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com