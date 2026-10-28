集中力量做强核心景区 泰顺全域旅游“串珠成链”

温州日报 2026-10-28 08:57:11

近日，泰顺县印发《泰顺县全域旅游“串珠成链”行动方案》。方案把“强珠”摆在首位，集中力量做强廊桥、氡泉、乌岩岭，以核心景区提质带动线路串联，力争全域旅游人次年均增速10%以上。

温州网讯 近日，泰顺县印发《泰顺县全域旅游“串珠成链”行动方案》。方案把“强珠”摆在首位，集中力量做强廊桥、氡泉、乌岩岭，以核心景区提质带动线路串联，力争全域旅游人次年均增速10%以上。

“强珠”首先“强”在廊氡国家级旅游度假区。泰顺将实施廊桥文化园旅游环线提升工程，以游客中心为起点，把北涧桥、溪东桥、步行街和周边古村、亲水节点串成环线，落地“山货出山”农创集合店、土陶手工体验店等业态，打造世界廊桥文化活态体验地；氡泉景区完成泉眼、泡吧等节点提升，引入权威医疗机构合作，开发个性化氡泉康疗处方，并在华东大峡谷培育“体育+康养+旅游”融合场景。

乌岩岭依托“浙南生态屏障”“天然生物基因库”优势，完成郑光美院士研学科普馆，围绕黄腹角雉等珍稀鸟类推出观鸟研学、丛林探秘等产品，打造国家级自然保护区探秘研学标杆。县城一侧，交垟土楼聚焦古建展示与文艺赋能，融入国风潮玩和石雕技艺，打造国保活化利用标杆。

“串链”重在打破边界。泰顺将融入浙皖闽赣国家生态旅游协作区，依托浙闽边旅游公路和文泰、苍泰高速，与福鼎太姥山、丽水古堰画乡、文成刘伯温故里等景区线路互推、客源互送，共建浙闽边生态文旅黄金廊道。县内则围绕“梦圆古廊桥、沐浴氡泉水、探秘乌岩岭、观光飞云湖、重走红军路”5大核心体验推出精品游线，同时在百丈时尚体育小镇拓展皮划艇、垂钓等水上运动，开通“文祥湖—南浦溪—飞云湖—乌岩岭”低空航线，并拓展至江心屿、雁荡山、太姥山等县外航线。

文化体验被泰顺视为留客关键。该县将全域布局“微演艺”“非遗外卖”，唱响原创音乐剧“有凤来仪”，做活宋韵市集；在景区、古村植入畲族刺绣、编织、陶艺等手作体验；推出长桌宴、百家宴，打造“顺文化”主题游线，让游客“过桥祈顺、沐浴身心顺”。当地还计划针对DeepSeek、豆包等AI搜索平台优化内容供给，抢占流量新入口。

为确保落地，泰顺将建立相关工作机制，在资金、用地等方面向核心项目倾斜，引导社会资本参与，力争年均涉文旅投资达30亿元，推动“过客”变“常客”、“网红”变“长红”。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺全域旅游“串珠成链”

集中力量做强核心景区，力争旅游人次年均增速10%以上

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com