温州日报 2026-10-28 08:57:12

10月27日，在2027温州童鞋童装春夏联合订货会上，一大批本土原创童鞋童装品牌参展，吸引了来自海内外的采购团队以及亚马逊跨境大卖家到场选品洽谈。

温州网讯 昨天，在2027温州童鞋童装春夏联合订货会上，一大批本土原创童鞋童装品牌参展，吸引了来自海内外的采购团队以及亚马逊跨境大卖家到场选品洽谈。

本次订货会展出面积达2.5万平方米，为期三天，设置童鞋馆、童装馆两大主题展区，100家优质企业参展，集中展出2027春夏鞋服新品。本次参展企业突出原创设计、去同质化，以抢占内销与跨境市场。每家参展商都在相对封闭、独立的展厅陈列最新鞋品，采购商须凭预约登记信息入场。据悉，这一模式既有效保护产品研发知识产权，又通过精准客户邀约促成高效订单合作。

目前，报名采购商已突破1000名，采购阵容覆盖品牌买手、线下批发市场、连锁童装集合店、母婴渠道、直播供货等渠道商家；海外端迎来俄罗斯、德国、西班牙专业采购团队，同时集结一批亚马逊头部跨境大卖家，聚焦适合欧美市场的童鞋童装单品，现场看样、洽谈订单，实现供应链和跨境买家精准匹配。众多采购商评价，温州童鞋童装供应链响应快、品控稳定、原创款式丰富，非常契合国内线下渠道和欧美跨境平台的消费需求。

据悉，主办方温州大象城依托本土庞大的鞋服产业综合体生态，联动批零市场、面辅料配套、侨贸资源、跨境数字化服务能力，以Showroom为展贸核心载体，持续落地订货会、跨境选品会等活动。平台一头连接温州本地制造工厂和原创品牌，一头对接全国渠道与全球采购力量，助力瓯海时尚产业从“代工生产”向“原创品牌 +展贸出海”升级。

瓯海是国内童鞋童装产业重要集聚地，产业配套完整、制造基础扎实。Showroom的落地，是瓯海培育会展经济、首发经济的重要抓手，下一届订货会计划于今年12月举行，聚焦女鞋类目开展新品对接、商贸洽谈活动，推动温州时尚产业进一步链接全国、走向全球。

来 源：温州日报

原标题： 原创好货对接国内及海外采购 温州举办童鞋童装联合订货会

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com