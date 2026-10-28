温州日报 2026-10-28 08:57:12

“最长6个月零租金、拎包入驻、个人最高可申请50万元创业担保贷款……”园博工坊青春小店政策解读会近日举行，一系列面向青年创业者的入驻扶持政策进一步赋能青年创新创业。

温州网讯 “最长6个月零租金、拎包入驻、个人最高可申请50万元创业担保贷款……”园博工坊青春小店政策解读会近日举行，一系列面向青年创业者的入驻扶持政策进一步赋能青年创新创业。

今年7月，温州市正式启动“青春小店”成长助跑三年行动，计划用三年时间在全市重点培育600家以上特色青春小店，带动3000人以上青年创业就业。园博工坊正是瓯海区落地“青春小店”计划的核心孵化载体，由瓯海团区委联合瓯海旅投集团共同打造的“园博工坊·青春小店”集合街区将落地园博工坊B区。

园博工坊B区地处温州园博园北园东南门侧，总建筑面积约25万平方米，由42幢建筑组合而成，集总部办公、创新商业、文旅休闲与产业会展于一体，以“潮流、娱乐、休闲、运动”为核心，建立多元业态融合的综合商业街区，目标打造时尚活力、体验丰富的一站式消费与休闲新地标。

解读会上，园博工坊负责人介绍园博工坊总体规划、街区规划、业态定位、商铺条件及青春小店入驻政策，并围绕创业就业政策、申报条件、入驻流程、扶持方向和运营服务等内容进行解读，帮助青年创业者进一步了解政策、用好政策。

据悉，本次招募面向40周岁以下青年开放，覆盖三类创业群体：有创业构想、正筹备开店的准主理人，已有门店经营、计划拓展分店的老主理人，以及刚毕业大学生、社会初创青年，凡有开店意愿者均可报名参与。入选主理人将享受“短期免租、轻量试错、快闪孵化”的专项扶持，首期免租3个月，经考核合格可再续免3个月，最长可享6个月零租金；场地提供简单硬装，创业者可拎包入驻；经营空间可根据实际需求灵活划分，整个街区预计可容纳10至20家青春小店，名额先到先得。

此外，项目还配套多重服务保障，包括个人最高50万元创业担保贷款，量身定制保险保障、财产损失等风险担保，小红书探店推广、大学生打卡种草，以及行业专家、资深经理人手把手带教等。

来 源：温州日报

原标题： 最长6个月零租金、最高50万元创业担保贷款 来园博工坊开青春小店

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com