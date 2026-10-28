温州日报 2026-10-28 08:57:12

近日，新时代区域文化形态课题研究座谈会暨启动仪式在乐清举办。这是此项聚焦区域文化形态演进的课题，首次在县域设立常态化研究支点。

温州网讯 近日，新时代区域文化形态课题研究座谈会暨启动仪式在乐清举办。这是此项聚焦区域文化形态演进的课题，首次在县域设立常态化研究支点。

据介绍，课题以服务文化强国建设为方向，跳出纯书斋式理论推演，秉持“文化即人化”理念，从历史、当代、外来三个维度，探究地方文化的本真面貌、独特气质与融合发展路径，以文化研究涵养人文素养、安放精神归属。目前，国内区域文化形态研究尚处于探索阶段，课题坚持扎根基层、实地调研，在鲜活实践中梳理区域发展背后的文化变迁脉络。

乐清建县1650余年，人文荟萃，涵养了以“四千精神”为代表的独特精神气质，同时也是我国民营经济重要发祥地之一和改革开放前沿阵地。乐清市委市政府高度重视文化建设，大力实施城市文化气质提升行动，鼓励支持文化研究、文脉传承和文明传播，呈现出百花竞放、生机勃勃的喜人景象，涌现出一大批文化社团，其中乐清市三禾文化俱乐部可谓独树一帜。

乐清市三禾文化俱乐部自2009年创办以来，秉持“由富而贵，以文化之”的初心，推动企业家与文化深度融合，形成一批颇具时代性的文化实践成果。此次课题研究落地乐清，既是对乐清文化形态研究的高度认可，也寄望其为县域文化高质量发展提供鲜活的基层样本。

课题落地后，将深挖乐清本土文脉，围绕“四千精神”“两个健康”、文旅融合、基层治理等方向开展研究，系统梳理当地从传统农业经济迈向智能化信息化发展过程中的文化演进轨迹。研究摒弃空泛的纸面论证，走进车间、街巷、古村等一线采集鲜活素材，同时打破文化边界，探索文化与产业双向赋能路径，为全国区域文化形态研究贡献可借鉴、可推广的“乐清经验”“温州经验”，为文化强国、文化强市建设发挥积极作用。

来 源：温州日报

原标题： 新时代区域文化形态课题研究在乐清启动

记者 程源 乐清融媒记者 郑剑佩

本文转自：温州新闻网 66wz.com