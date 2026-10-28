温州日报 2026-10-28 08:57:12

市集里40间固定店铺，去年交出的成绩单是：共富市集累计销售额超千万元，带动150多名村民就业；三鲜面馆产值600万元；果饮吧产值180万元。一条乡村小吃街，凭什么人气这么旺、品质这么稳、营收这么实？近日，记者走进北塘，寻找这道题的答案。

温州网讯 每天傍晚，乐清市清江镇北塘现代农业观光园里，共富市集升腾起烟火气。鲷鱼烧的甜香混着麦饼的焦香，在秋风里飘出老远；三鲜面馆门口排起了小长队，果饮吧的店员忙得头也抬不起来。

市集里40间固定店铺，去年交出的成绩单是：共富市集累计销售额超千万元，带动150多名村民就业；三鲜面馆产值600万元；果饮吧产值180万元。

一条乡村小吃街，凭什么人气这么旺、品质这么稳、营收这么实？近日，记者走进北塘，寻找这道题的答案。

择优遴选提升业态品质

时间倒回几年前，这片市集还只是流动摊贩自发聚集的地方。

“那时候谁想来摆就来摆，卖什么的都有。”北塘共富市集负责人林新嫣回忆，摊位一多，同质化问题就严重起来——你卖炒粉，我也卖炒粉；你卖冷饮，隔壁三家都是冷饮。为了抢客，商户互相压价，价压下去了，货品品质也跟着往下掉。“游客来一次，觉得也就那样，下次不来了。”

转折发生在镇政府指导村里重新规划运营模式之后。村里定下一条硬规矩：商户报名后要经过现场多维度考核，食材品质、经营理念、产品包装全部纳入评审范围，同品类择优遴选，严格落实“一个业态只留一个品”。

“说白了，就是一条街上，炒粉干只留一家做得最好的，鲷鱼烧只留一家最用心的。”林新嫣说，这从源头遏制了恶性竞争，也让每家小店都有了喘息和发展的空间。

园区40间固定店铺还设置了3个月考核期，实行优胜劣汰。开业至今，商户已更新过半。适配不了田园客流节奏的业态有序退出，留下一批扎根乡村、品质过硬的特色小店。

村口小店托起增收希望

今年3月，北塘村民敏敏通过业态筛选入驻市集，主营鲷鱼烧与冷萃酸奶。让她没想到的是，村里提供阶段性免租金扶持，助力商户起步发展。

“入驻的时候村里就讲清楚了，同类只留一家，各做各的招牌。”敏敏说。经过前两季文艺季的培育，小店积累起稳定客源。她给记者算了笔账：日常月营业额平均2万元左右，遇上文艺季，营收可突破3万元。

黄旦听的故事更能说明问题。他是土生土长的北塘村人，自学炒粉手艺，此前已在花果园摆了4年摊。去年，他报名参与市集遴选，专门进修传统炒粉技艺，把“大荆炒粉”做成了市集招牌。如今他的店铺单日最高营业额可达6000元，收入较入驻前翻了约3倍。

“店里客源丰富，既有周边慕名而来的游客，也有本村村民家庭聚餐、待客时前来消费。”黄旦听说，生意常年红火，靠的就是品质稳住了回头客。

文旅赋能撬动四季常火

小吃街的人气，光靠节假日撑不起来。乡村旅游“旺季爆满、淡季冷清”是老难题，北塘的解法是：村集体自去年起创新推出三季“文艺季”，每季打造特色主题活动，以文旅赋能持续为园区引流。

去年春季，油菜花海内上演快闪演出，现场气氛热烈，但观众分散、观赏随机性强；夏季移师草坪，打造“星光片”夏夜演出，兼顾专业节目与村民文艺爱好。

今年团队复盘过往经验，摒弃简易临时舞台，依托园区海枣树打造实景舞台，推出“海枣树下”主题活动。开幕式当天下午客流便达3万人次，同步上线NPC互动、游园打卡等沉浸式项目，深受亲子群体喜爱。

运营上，北塘善于取舍调度：客流高峰期间，不再新增大型活动，集中力量做好常态化服务保障，把主题活动放在客流淡季，精准补齐淡季短板。

小吃街的火，不只是小吃街的事。依托优质田园资源，北塘村精心打造有机蔬果采摘、特色研学体验、共富市集、农特产品展销等多元板块，“花果飘香”已成为一张亮眼的农文旅金名片。2025年，北塘串联打造“农耕文化+滩涂探秘+山体康养+运动休闲”研学路线，接待学生4万余人次，产值600万元；“北塘文艺季”及文体赛事累计吸引游客超60万人次，带动消费超700万元。

据介绍，依托北塘片区化发展格局，当地坚持以文兴业、以旅促富，全力推动农文旅深度融合，通过将农产品打造成特色产业品牌、将乡村文化塑造成特色文旅品牌，构建起集“吃、喝、玩、乐、住、摘、购、游”为一体的全域型乡村农文旅业态，持续将生态优势转化为共富动能，让好生态稳稳变成百姓的好日子。

来 源：温州日报

原标题： 烟火不断档 四季不冷场 乐清北塘小吃街的逆袭密码

记者 黄文毅 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com