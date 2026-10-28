温州日报 2026-10-28 08:57:13

近日，2026温州湾新区、龙湾区全球菁英人才创新创业大赛决赛鸣锣开赛。历经全球招募、多轮遴选，21个优质科创项目从140余个参赛项目中脱颖而出。

温州网讯 近日，2026温州湾新区、龙湾区全球菁英人才创新创业大赛决赛鸣锣开赛。历经全球招募、多轮遴选，21个优质科创项目从140余个参赛项目中脱颖而出，最终决出优胜奖9项、菁英奖12项，一批填补国内技术空白、对标国际顶尖水平的创新成果集中亮相，为区域壮大新质生产力注入强劲动能。

本届大赛是当地深入实施人才强区、科技强区首位战略，打造温州湾人才高地和浙南科创新城的核心品牌赛事，已连续举办多届，构建起赛事引才、精准孵化、产业集聚的良性循环。赛事自今年7月启动以来，面向全球广发“英雄帖”，覆盖人工智能、激光与光电、生命健康、智能装备、新能源新材料等重点产业领域，其中海外高层次人才领衔项目占比达72%。

作为温州科技创新的主阵地和发动机，温州湾新区、龙湾区持续厚植创新创业沃土，为人才项目落地成长提供全链条支撑。2025年该区全社会R&D经费投入达44.69亿元，研发投入强度连续7年稳居全市首位，是全市唯一突破4%的区域，区域创新指数连续7年位居全省前十。目前，该区已布局12家高能级科创平台，孵化空间总面积突破180万平方米，在孵企业近2500家；设立11只科创基金，总规模近57亿元，构建起平台支撑、孵化培育、技术转化、要素保障的完整生态。

本次获奖项目技术含金量足、产业化潜力大，与当地主导产业高度契合。9项优胜奖覆盖高端制造、数字经济、生命健康、前沿材料等赛道，包括红外压力触摸换挡面板、相控阵超高精度4D雷达、自主可控芯片级气体传感器等成果。12项菁英奖涵盖车规级双目相机、床旁非放射性医学影像、非侵入式脑机接口等项目，不少技术打破海外垄断，具备广阔市场应用前景。

据悉，大赛还建立一对一落地跟进机制，将联动产业平台、科创资源与人才政策，为参赛项目提供全周期创业服务，推动更多硬科技成果从赛场走向市场，助力区域打造高水平人才高地和产业创新策源地。

来 源：温州日报

原标题： 以赛引才激活新质生产力 龙湾全球菁英人才大赛21个优质项目同台比拼

记者 陈圆圆 实习生 汪建 通讯员 滕宏博

本文转自：温州新闻网 66wz.com