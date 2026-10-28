温州日报 2026-10-28 08:57:13

当前，采购领域正全面迈向规范化、集中化、线上化、数智化发展新阶段。为破解分散采购痛点、释放规模红利，温州市公用集团紧扣公用事业一体化改革主线，整合下属各级公司资源，打造以“集约管控、数字赋能、全链贯通”为核心的智采平台。

温州网讯 当前，采购领域正全面迈向规范化、集中化、线上化、数智化发展新阶段。为破解分散采购痛点、释放规模红利，温州市公用集团紧扣公用事业一体化改革主线，整合下属各级公司资源，打造以“集约管控、数字赋能、全链贯通”为核心的智采平台。通过优化工作流程，充分释放物资采购集约优势，全面提升采购质效，助力供水、建设、燃气、环保等各板块稳健发展。

温州公用智采平台以“规则引擎+大模型”为双核驱动，将AI贯穿文件编制、审核、评审全周期，适配多类采购场景。平台推动采购管理从“人工核验、线下流转”向“智能审核、全程留痕”跃升，全面契合国家发改委第195号文关于“提升招投标服务和监管数智化水平”的总体要求。

在招标文件编制阶段，智采平台AI能力覆盖需求导入、文件生成、章节优化全流程，支持需求自动提取、模板智能匹配、章节方案推荐、线下文件信息一键回填，同时内置合规校验机制保障输出文件规范完整。

在文件审查阶段，智采平台内置200多项审查规则，可对招标文件开展合规性、合理性、错别字与敏感词多维度智能检测，同时自动比对投标文件识别围标串标存疑行为，风险线索秒级输出，使得审查结论有据可查、有法可依。

智采平台与“浙企廉”实现数据互通，全量归集并推送采购数据，满足监管部门“可归集、查得清”诉求，有效强化国企采购公权力监督。

此外，针对小额零星采购场景，智采平台电子卖场搭载AI清单智选功能，可自动识别采购清单、匹配商品与供应商、输出采购方案，采购人仅需核对确认，50件商品批量采购仅需1分钟，采购时效大幅提升。截至目前，该功能已累计完成订单951笔，交易金额达2078万元，采购效率与业务成效显著提升。

后续，温州市公用集团智采平台将持续深化场景适配与功能迭代，深化数智化校验机制，完善采购全流程管控，助力集团采购全链条提质增效、全程“智”行。

来 源：温州日报

原标题： 温州公用“智采平台”以“智”先行

作者：孔志月

本文转自：温州新闻网 66wz.com