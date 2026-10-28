温州日报 2026-10-28 08:54:59

为进一步增强青少年交通安全意识和自我防护能力，10月21日，乐清市公安局交管大队联合乐清市教育局、平安产险乐清中心支公司，组织北白象镇第二小学六年级240余名师生走进乐清市青少年交通安全文化体验中心（建设路小学玉箫校区），开展“体验研学悟交规，文明出行启新程”沉浸式交通安全研学实践活动。

温州网讯 为进一步增强青少年交通安全意识和自我防护能力，10月21日，乐清市公安局交管大队联合乐清市教育局、平安产险乐清中心支公司，组织北白象镇第二小学六年级240余名师生走进乐清市青少年交通安全文化体验中心（建设路小学玉箫校区），开展“体验研学悟交规，文明出行启新程”沉浸式交通安全研学实践活动。活动围绕“文明交通 共启新程”主题，通过专题宣讲、模拟体验、实操演练等形式，让学生在沉浸式体验中学习交通安全知识、掌握应急避险技能，推动交通安全教育入脑入心。

活动现场，宣讲民警结合中小学生日常步行、乘车、骑行非机动车等出行场景，以案释法，重点讲解横穿道路、乘车防护、电动自行车通行、车辆盲区等交通安全知识，提醒学生识别出行风险、养成文明守法的交通习惯。互动问答环节，同学们踊跃举手、积极抢答，在轻松活跃的氛围中巩固所学知识。答对的学生还获得文具、交警玩偶、安全头盔等平安文创礼品，使交通安全知识学习更具趣味性和吸引力。

理论学习之外，实景体验让交通安全知识变得更加直观。在电动自行车骑行体验区，学生们学习规范骑行、观察路况和避让车辆等安全要领；在安全带碰撞体验区，通过模拟车辆急刹、碰撞情景，直观感受安全带在紧急情况下的防护作用；在公交车破窗逃生体验环节，学生们在工作人员指导下操作破窗工具，学习突发情况下的自救逃生方法。一系列体验项目将抽象的交通法规转化为可感知、可操作的安全技能，帮助学生进一步提升风险识别和应急处置能力。

户外体验区内，交管工作人员通过模拟“开门杀”“鬼探头”等典型交通事故场景，并结合车辆盲区展示，揭示日常出行中容易被忽视的安全隐患。学生们通过现场观察、亲身体验，直观了解车辆开门前观察的重要性、穿行车辆间隙的危险性以及大型车辆视线盲区的潜在风险，进一步增强安全防范意识，树牢“知危险、会避险”的出行理念。

活动中，民警还鼓励学生争当家庭交通安全宣传员，将所学知识带回家中，主动提醒家人遵守交通法规、践行文明出行。此次活动突破传统单向宣讲模式，以体验式、互动式教育提升交通安全宣传实效，并通过学生带动家庭，推动交通安全知识从校园延伸至家庭，进一步扩大宣传覆盖面。

据了解，此次研学活动是乐清公安交管部门“122”全国交通安全日预热系列宣传活动之一。下一步，乐清公安交管部门将持续深化交通安全宣传教育进校园，创新宣传形式、丰富教育载体，凝聚学校、家庭和社会协同育人合力，引导广大青少年自觉遵守交通法规、养成文明出行习惯。

来 源：温州日报

原标题： 筑牢青少年文明出行安全防线 乐清开展沉浸式交通安全研学活动

记者 庄越 通讯员 余甘棠

本文转自：温州新闻网 66wz.com