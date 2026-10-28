雄关从头越 薪火启新程 温州开展纪念长征胜利90周年主题活动

温州日报 2026-10-28 08:56:12

为纪念中国工农红军长征胜利90周年，10月22日起，市工人文化宫开展为期一个月的“雄关从头越 薪火启新程”主题活动，面向广大职工群众及社会公众开放。

温州网讯 为纪念中国工农红军长征胜利90周年，10月22日起，市工人文化宫开展为期一个月的“雄关从头越 薪火启新程”主题活动，面向广大职工群众及社会公众开放。活动通过图片展陈、主题书展、互动体验等多元形式，将红色教育融入职工文化服务，引导广大职工群众重温长征历史、感悟长征精神、汲取奋进力量，推动红色基因传承赓续。

本次活动以“图片展陈+主题书展+互动体验”为主线，打造沉浸式红色教育场景。记者在现场看到，图片展区内，图文展板与长征路线地贴相互映衬，串联起红军长征的壮阔历程。一幅幅历史图片、一段段长征故事，生动展现了长征的历史功绩，深刻诠释了长征的精神内涵，吸引参观者驻足观看，在回望峥嵘岁月中感悟革命先辈坚定的理想信念和不畏艰险、勇往直前的奋斗精神。红色主题书展区则集中展出红色经典、长征纪实、党史读物等书籍，为职工群众搭建了亲近红色经典、学习党史知识、感悟初心使命的阅读平台。

据悉，本次活动还设置了红色阅读分享、“我心中的新长征”主题绘画等互动环节，引导参与者在阅读交流中重温革命历史、在绘画创作中抒发真切感悟。通过观展、阅读与互动体验相结合的方式，活动进一步拓展了红色教育的形式与内涵。

下一步，市工人文化宫将继续立足工会文化服务阵地，深挖红色资源、创新活动载体，常态化开展形式多样、贴近职工的红色主题文化活动，引导广大职工从中汲取攻坚克难、砥砺奋进的力量，将学习成果转化为立足岗位、担当作为的实际行动，为新时代工人队伍建设和工会文化事业高质量发展凝聚奋进力量。

来 源：温州日报

原标题： 雄关从头越 薪火启新程 我市开展纪念长征胜利90周年主题活动

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com