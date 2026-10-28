温州日报 2026-10-28 08:56:59

锚定建党105周年、长征胜利90周年两大重要时间节点，日前温州启动首届高校英烈文化创新实践大赛，面向全市各高校在校生征集红色舞台作品，以文艺演绎打捞本土英烈记忆，让长征精神与浙南英烈精神走出史料卷宗，抵达年轻一代的内心。

温州网讯 当浙南土地上的革命往事，遇上青年舞台上鲜活的艺术表达，一段跨越九十年的精神对话就此开启。锚定建党105周年、长征胜利90周年两大重要时间节点，日前温州启动首届高校英烈文化创新实践大赛，面向全市各高校在校生征集红色舞台作品，以文艺演绎打捞本土英烈记忆，让长征精神与浙南英烈精神走出史料卷宗，抵达年轻一代的内心。

本次大赛由中共温州市委宣传部、温州市退役军人事务局、共青团温州市委联合主办。“长久以来，英烈故事大多躺在纪念馆展板、地方志和档案里，对年轻人来说，好像只是一段遥远的记载。我们办这场大赛，就是想打破这层距离感。”温州市退役军人事务局相关工作人员道出大赛的初衷。

温州有着丰厚的“红色矿藏”与真实英烈事迹。本次大赛要求所有作品取材于温州本土的革命往事，忠于史实、严谨考据，拒绝戏说与虚构。创作者需要先埋首史料、核对细节、考证来路，守住历史底线，再以情景剧、舞剧、音乐剧、音诗画、说唱等多种演绎形式，在5分钟至12分钟的演出里搭建一场“跨时空对话”，重现先辈的峥嵘岁月。

此外，参赛选手可搭配音乐、旁白、多媒体背景、服装道具，以丰富舞台呈现效果。赛事鼓励原创剧本，原创作品享有优先参评资格；改编作品须标注史料来源，剧本、配乐、影像等素材也要严守版权规范。

“我们的赛程安排有几个明确的节点：11月20日前，各高校完成校内遴选打磨，每校最多推选3件作品；11月27日前由各校统一报送；12月上旬，我们将组织集中展演评审并举行表彰。”该工作人员表示。

大赛最终的舞台展演评审，只是这场红色实践的起点。赛后，优秀参赛选手将被吸纳为温州市“红色讲述人”队伍成员，常态化参与省、市各级红色宣讲、英烈文化传播及公益志愿服务，助力本土红色文脉传承弘扬；优秀参赛作品将被纳入全市英烈文化精品资源库，作为全市烈士褒扬教育、青少年红色思政教育的常态化学习素材，通过多平台常态化推送展播，让浙南英雄的故事获得长久回响。

来 源：温州日报

原标题： “艺”述英烈续长征 笃行逐光启新程 温州启动首届高校英烈文化创新实践大赛

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com