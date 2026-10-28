温州日报 2026-10-28 09:00:42

看着孩子用牺牲睡眠换取“我努力了”的心理安慰，家长们既焦虑又心疼。你家孩子是否也存在这样的情况？怎样在学习和睡眠中取得平衡？记者就此采访了老师和医生。

温州网讯 期中考试临近，不少初中生家长最近发现，孩子不知不觉陷入了熬夜备考的怪圈。

有的孩子受到“卷王”同伴的影响，每晚回家耗到深夜。“妈，你别催我了，好多同学都学到11点半！”面对母亲“快洗澡”“快睡觉”的催促，初二女生小雅烦躁地关上了房门。

看着孩子用牺牲睡眠换取“我努力了”的心理安慰，家长们既焦虑又心疼。你家孩子是否也存在这样的情况？怎样在学习和睡眠中取得平衡？记者就此采访了老师和医生。

盲目跟风

熬夜追赶同伴

“娃以前对学习不上心，我发愁，现在突然熬夜学习，我更发愁了！”这几天，初中生家长刘女士一直为儿子骞骞忧心，原因竟是“儿子变‘卷’了，但‘卷’得不对路”。

这学期，骞骞升入初二。晚上9点半，原本是他雷打不动的上床时间。前不久的一次小测后，他信誓旦旦地向爸妈宣布，自己要停止“摆烂”，开始努力。

“当时我和他爸爸还打趣，孩子是不是一下子开窍了。”

骞骞说到做到。晚托结束回家，他不急着洗澡，而是钻进房间，铺开习题资料，或埋头做题，或朗读背诵。

“这么拼，重高有希望了！”刘女士一度觉得做梦都会笑醒，心想：“原本9点半睡，推迟到10点问题不大。”

可没过多久，她发现儿子越熬越晚，有时甚至到11点、11点半才上床。

令她困惑的是，即便如此，成绩似乎并没有起色。孩子也常跟她抱怨，最近犯的低级错误特别多：“明明看清了选B，手一抖就涂成了C。还有一次上下行的数字抄错了。”

用力过猛

努力难见实效

晚上11点，初二学生小雅仍在书桌前苦战。摊开的数学卷子只做了三分之一，旁边是妈妈单女士准备的水果、甜点和牛奶。小雅眼皮已经在打架，但还在硬撑。

进入初二，学科难度增加，小雅的成绩随之剧烈波动。为了稳住学业，她开启题海模式，每天学习到夜里11点之后。笔记本密密麻麻记满内容，错题本越攒越厚，周末日程被补习班塞满，几乎没有喘息的空间。

“孩子说，班里的学霸课间都不休息在做题，已经把时间用到极致了。”单女士为女儿有内驱力感到欣慰，但更担心她熬坏了身体。“上次单元考试，她的科学没上90分。孩子说明明做过类似的题目，考试却还是错了。回家后她崩溃大哭，说自己真的尽力了。”

单女士心里清楚，孩子的委屈，源自“明明很努力却还是在退步”的失控感。在她看来，女儿的力气似乎“没用在点上”：机械地抄写错题，却不愿动脑筋分析错因；错题本很厚，却很少回头反复琢磨；盲目刷题，却几乎不归纳题型和解题逻辑。

“都说初二是分水岭。老师也说，这个阶段对思维的要求发生了质变，如果还是延续死记硬背的模式，不仅效率低下，还会因为付出与收获不成正比而产生严重的自我怀疑和焦虑。”单女士正着手帮孩子调整学习方法。

回归科学

追求高效学习

面对“越努力越窘迫”的现象，市区一所初中的资深班主任表示，这种低效勤奋并不值得提倡，违背了大脑的运行规律，还会拖累白天的课堂状态，陷入内卷式的恶性循环。“不少学生上课精神萎靡、审题频繁出错，根源往往就是睡眠不足。”

睡眠不足对青少年的生长发育有哪些影响？记者采访了温州市中医院医生夏小云。她告诉记者，夜间是生长激素分泌高峰，睡得晚、睡不够，不仅会阻碍长高，还会降低免疫力，造成注意力差、记忆力下降，情绪也更容易烦躁。

“长期睡眠不足，有损青少年的认知能力。缺觉的孩子上课时容易精神恍惚，学习内容也难以消化，课后往往需要花费数倍时间来弥补，陷入越熬越差、越差越熬的恶性循环。”

如何帮助初中生走出“熬夜怪圈”？夏小云建议，家长可以和孩子好好沟通，重新定义“努力”的标准：关键在于提升学习效率、达成学习成果，而非单纯堆砌时间。要让孩子明白，保证充足睡眠，本身就是为高效学习蓄力。

“头脑清醒的状态，远比深夜几小时低效复习更有价值。”她建议家长督促孩子守住睡眠的黄金时间，一般情况下，初中生晚上10点前要入睡，保证9小时睡眠；小学生晚9点入睡，保证10小时睡眠。“把睡够觉当成复习迎考的一部分。哪怕初三学生，也要争取每天睡足8到9小时。”

她也特别提醒家长，不妨淡化对“学习时长”的关注，转而关注“学习产出”。如果孩子作业完成得快且质量高，应给予鼓励和休息时间。同时，多关注孩子的情感需求，多一份理解与共情，少一些指责与说教，帮助他们找到高效学习的方法。

来 源：温州日报

原标题： 期中考临近 初中生陷入“熬夜怪圈”

不妨淡化对学习时长的关注，转而关注学习产出

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com