“中国好人”李国色每天赠送100多碗“爱心面”

温州晚报 2026-10-28 09:12:09

“这次我想把爱心赠面，一直做下去，接下来，打算参考温州红日亭的成熟公益模式，期待更多爱心人士一起加入。”李国色说。

温州网讯 “来喽——热汤面，小心烫！”苍南灵溪老街，灵溪桥边的面馆灶火正旺。李国色抄起一把鲜面条下锅，长筷一搅，面香顺着热气漫进巷子。

从10月2日起，每天早上六时半到七时半，这间小面馆准时开启爱心供面服务，免费为环卫工人、老农、残疾人等困难群体送上日均100多碗热汤面。

在这氤氲的热气中，曾因手绘“纸钞”赠面九年而被大家熟知的“中国好人”李国色，正续写“爱心面”的新故事。

二十年“面缘”，一个朴素念头

每天清晨5时，李国色先到店熬汤。6时，义工陆续到岗备餐。6时半，第一碗面出锅。餐食是热汤面，配荷包蛋、肉羹、肉燕，汤底现熬，面条自家供应。

“我们在街上做生意，见多了凌晨两三点赶来市场占摊位的老年菜农，来不及在家吃早饭，只能啃冷馒头、包子充饥，心里很不是滋味。”李国色说，免费赠面的念头很早就埋下了。

他做面条生意二十多年，过去卖的是鲜面，今年，他把老街的铺位买下来，开个小面馆，旁边刚好有个角落，位置有了，再加上自家有鲜面供应，赠面的条件总算成熟了。

一开始，担心有需要的人不敢来。开业前，李国色先邀请周边邻居来吃面，慢慢引导真正有需要的老人过来就餐。

“现在，一天送出爱心面条100多碗，多的时候接近200碗。”李国色说，场地有限，能力有限，但来吃面的人能暖和一早上，这事就值得做。

众人添料，“独行”变“同行”

对李国色来说，最头疼的是人手。面馆正常营业和爱心赠面都离不开人。于是，他提前在公益聊天群、视频号上发布招募消息，问问有没有人愿意来搭把手。消息发出去没多久，就有十余人报名参与，每天清晨五时多，大家就赶来。

李国色负责熬汤、准备汤底、煎蛋、调配调料，义工负责备餐、煮面、分发餐食，面馆雇佣的店员则专心打理正常营业，公益和生意两不耽误。

爱心也从四面八方涌来，本地做肉羹、肉燕的商家主动送来食材，爱心人士送来排骨、鸡蛋；一位五十多岁的阿姨吃完面，不留姓名，放下2000元就走。

环卫工人陈大姐常常来吃面：“有时候起晚来不及做早饭，过来吃上一碗，方便又暖心。大伙都说老板心善，有这碗热面，一早心里就踏实。”

“我作为发起人，就是想带动苍南身边更多人。不只是我是‘中国好人’，每一个心怀善意的人，都是好人。”李国色说，一碗面也许不贵重，但能给有需要的人一份温暖。一人行善，众人接力，善意就能像面汤上的热气一样，持续升腾。

这碗“爱心面”，会一直煮下去

这碗面的故事，其实还要从更早说起。2013年，一位老人走进李国色的鲜面店，掏出一张自己手绘的“纸币”买面。李国色笑着收下那张“钱”，转身给老人装上满满一袋面。此后的日子里，老人常来，他每次把面袋装得满满当当，直到2022年老人意外离世。

老人走了，李国色的善意却没有停步。他把公益接力搬到短视频平台，截至目前累计筹集善款约240万元，帮扶近300个困难家庭。2025年6月，李国色因此登上“中国好人榜”。

“这次我想把爱心赠面，一直做下去，接下来，打算参考温州红日亭的成熟公益模式，期待更多爱心人士一起加入。”李国色说。

来 源：温州晚报

原标题： “中国好人”李国色——每天赠送100多碗“爱心面”

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com