温州晚报 2026-10-28 09:12:09

10月27日，温州顺丰快递瓯海片区快递员杜胜利在派件途中，主动清理路面散落垃圾，及时消除道路安全隐患，用一件平凡小事传递温暖正能量。

温州网讯 昨天，温州顺丰快递瓯海片区快递员杜胜利在派件途中，主动清理路面散落垃圾，及时消除道路安全隐患，用一件平凡小事传递温暖正能量。

当天上午8时30分左右，杜胜利和往常一样早早出发，奔赴各个点位派送快件。当他骑行到鞋都三期上伊路时，注意到机动车道中间散落着一大包打包好的垃圾，他猜测应该是垃圾运输车行驶途中不慎掉落的。这包垃圾占据了部分车道，途经车辆为了避开障碍物，只能纷纷绕道通行。早高峰时段车流量较大，很容易造成通行拥堵，还存在车辆剐蹭、追尾的安全风险。

杜胜利没有选择视而不见。他先把快递车平稳靠边停好，上前将这包沉重的垃圾搬运转移到路边不影响车辆通行的安全位置。确认路面障碍清理完毕，道路恢复正常通行条件后，他回到自己的车上赶往下一个收件地址完成派件任务。

杜胜利立足岗位、热心助人的行为，不仅保障了道路顺畅，也展现出顺丰一线从业者良好的精神风貌。

来 源：温州晚报

原标题： 快递小哥暖心清理马路“拦路虎”

通讯员 王俊越

本文转自：温州新闻网 66wz.com