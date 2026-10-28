温州晚报 2026-10-28 09:07:47

一个是身负巨额债务、名下无财产可供执行的失信被执行人，一个是手握优质股权资产的企业大股东，谁能想到，这两个身份迥异的人竟是同一人。近日，鹿城区人民法院法官和干警成功戳穿被执行人陈某用“马甲”隐匿财产规避执行的把戏，以强有力的司法震慑，使陈某主动履行近500万元债务。

温州网讯 一个是身负巨额债务、名下无财产可供执行的失信被执行人，一个是手握优质股权资产的企业大股东，谁能想到，这两个身份迥异的人竟是同一人。近日，鹿城区人民法院法官和干警成功戳穿被执行人陈某用“马甲”隐匿财产规避执行的把戏，以强有力的司法震慑，使陈某主动履行近500万元债务。

鹿城法院民事法官夏晓峰在办理一起民间借贷案件时，核对债权凭证发现一处蹊跷细节：案件材料里的两份债权凭证，显示的借款人分别为“陈某”和“陈国某”，而本案被告仅为陈某。“法官，这两张条子看似是两个人签的，但实际上就是同一个人出具的，他一直用两个名字跟我打交道。”债权人王某向夏晓峰如实说明情况。

一人两名、交替使用，这一反常现象引起了夏晓峰的高度警惕。他立即去核实户籍信息，发现陈某和陈国某的户籍显示在不同省份，两个身份的身份证号、户籍登记信息完全独立，唯独证件照片高度相似。

夏晓峰进一步调取了两个身份的关联案件与工商登记信息，发现“陈某”身负多起执行案件，早已被法院纳入失信被执行人名单、限制高消费，名下无任何可供执行财产，而“陈国某”却是某企业的大股东，完全具备债务履行能力。

为避免打草惊蛇、防止被执行人转移资产，夏晓峰第一时间联系陈某的代理人，要求其确认陈某身份。陈某对代理人毫无防备，亲口承认曾违法办理了两张身份证。

身份事实确定后，执行干警陈奇奇、胡明炯迅速奔赴异地开展执行行动，精准冻结陈某相应企业股权，完整固定其规避执行的全部证据。

“刻意伪造双重身份、隐匿巨额财产，恶意抗拒执行，已经涉嫌拒不执行判决、裁定罪。”陈奇奇依法向陈某释明法律后果。同时，夏晓峰分别向陈某两个身份的户籍所在地公安局发函，函请协同核查、依法依规注销违规户籍。

陈某深知规避执行无路可走，主动联系法院及申请执行人，积极协商还款事宜，一次性足额清偿全部债务近500万元，多案得以圆满执结。

来 源：温州晚报

原标题： “一人两名”玩变身 隐匿财产终落空

法院戳穿被执行人“换马甲”把戏 500万债务足额清偿

记者 赵小娴 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com