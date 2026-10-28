停水！涉及鹿城瓯海这些区域
温州晚报 2026-10-28 09:10:08
温州市自来水有限公司近日发出停水通知：因温州市瓯江引水工程接管施工，泽雅水库停止原水供应，将造成瓯海区、鹿城区相关区域停水或降压供水，受影响时间为10月28日（周三）21时至10月30日（周五）上午7时。
温州网讯 温州市自来水有限公司近日发出停水通知：因温州市瓯江引水工程接管施工，泽雅水库停止原水供应，将造成瓯海区、鹿城区相关区域停水或降压供水，受影响时间为10月28日（周三）21时至10月30日（周五）上午7时。
届时，瓯海区泽雅镇停水；瓯海区瞿溪街道、郭溪街道，鹿城区藤桥镇、仰义街道、丰门街道等区域降压供水（区域内高海拔地区、3楼及以上可能停水）。请上述区域用户和二次供水管理单位做好蓄水准备，停水期间注意关闭家中水龙头。供水恢复时间视施工进度可能提前或延期。
来 源：温州晚报
原标题： 停水！涉及鹿城瓯海这些区域
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州文旅，何以暖意融融？社会10-27
-
从“看景”到“入戏” 温州演艺经济持续火热社会10-27
-
温州加码固废资源化与“无废城市”建设社会10-27
-
温州机场货邮吞吐量突破10万吨社会10-27
-
温州出台加装电梯管理办法社会10-27
-
温州落地商品住房销售制度改革社会10-27
-
第28届龙港印博会启幕 展市联动赋能“中国印刷城”升级社会10-27
-
泰顺蓄势打造浙南闽北低空经济“先飞区”社会10-27
-
星夜挺进巴青地震震中区域 壹加壹救援队踩着余震投入救援社会10-27
-
你的车门锁了吗？街头实测：多辆车子车门未上锁社会10-27