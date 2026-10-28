正在阅读：停水！涉及鹿城瓯海这些区域

停水！涉及鹿城瓯海这些区域

温州晚报 2026-10-28 09:10:08
温州市自来水有限公司近日发出停水通知：因温州市瓯江引水工程接管施工，泽雅水库停止原水供应，将造成瓯海区、鹿城区相关区域停水或降压供水，受影响时间为10月28日（周三）21时至10月30日（周五）上午7时。

　　温州网讯 温州市自来水有限公司近日发出停水通知：因温州市瓯江引水工程接管施工，泽雅水库停止原水供应，将造成瓯海区、鹿城区相关区域停水或降压供水，受影响时间为10月28日（周三）21时至10月30日（周五）上午7时。

　　届时，瓯海区泽雅镇停水；瓯海区瞿溪街道、郭溪街道，鹿城区藤桥镇、仰义街道、丰门街道等区域降压供水（区域内高海拔地区、3楼及以上可能停水）。请上述区域用户和二次供水管理单位做好蓄水准备，停水期间注意关闭家中水龙头。供水恢复时间视施工进度可能提前或延期。

来　源：温州晚报

原标题： 停水！涉及鹿城瓯海这些区域

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11