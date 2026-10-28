温州晚报 2026-10-28 09:11:37

“真的是跌麻了。”昨天的股市让投资者心中再生绝望。不过，A股银行板块再度逆市走强，建设银行、工商银行盘中续刷历史新高，中国银行在此前一个交易日已率先刷新纪录。与此同时，工商银行、农业银行合计992.5亿元中期分红完成到账，截至目前，21家A股银行披露的中期分红方案总额已超过2600亿元。

温州网讯 “真的是跌麻了。”昨天的股市让投资者心中再生绝望。不过，A股银行板块再度逆市走强，建设银行、工商银行盘中续刷历史新高，中国银行在此前一个交易日已率先刷新纪录。与此同时，工商银行、农业银行合计992.5亿元中期分红完成到账，截至目前，21家A股银行披露的中期分红方案总额已超过2600亿元。

银行股护盘 建行成“市值一哥”

“科技大跌，‘老登’小跌，都说见底了，怎么还是跌。”“银行股才是中国的纳斯达克。”昨天的股民交流群里不少投资者叫苦连天。10月27日，A股大盘高开低走，多数板块走弱，科技股回调明显。与此形成鲜明对比的是，银行股低开后，就一路拉升，走出了一条与科技股完全相反的趋势。

银行板块成为少数逆势活跃的方向，截至收盘，万得银行指数上涨1.34%，中证银行指数收涨约1.25%，成交额放大至378.8亿元。个股层面，沪农商行涨4.22%，股价创年内新高；重庆银行涨3.72%，厦门银行、成都银行、北京银行、南京银行、兴业银行、上海银行、浦发银行、民生银行等多只个股涨幅超过2%。

10月以来，银行股的“新高”并非个别现象。工商银行、建设银行、中信银行、苏州银行、杭州银行等已先后刷新历史高点，近两个月内已有近10只银行股冲上历史新高。

以总市值口径统计，截至10月27日收盘，当前银行板块市值最高的是建设银行，其总市值约3.08万亿元，反超工商银行成为新的“市值一哥”。工商银行总市值约为3.07万亿元。

真金白银“红包”到账 工行、农行分红规模逼近千亿元

与股价新高形成呼应的，银行股的分红力度“含金量”不断提升。10月21日，工商银行、农业银行同步完成2026年中期现金红利发放，两家A+H合计派息约992.5亿元，其中向A股股东派发合计约821亿元，成为下半年A股规模最大的单次银行派息。

具体来看，工商银行每股派现0.1511元（含税），派息总额约538.53亿元，其中A股现金股息约407.38亿元；农业银行每股派现0.1297元（含税），派息总额约453.93亿元，A股现金股息约414.06亿元。

这近千亿元派息只是今年中期分红“大蛋糕”的头部部分。截至目前，已有21家A股银行披露中期分红方案，合计拟派息超过2600亿元；六大国有银行全部将中期分红比例从2025年的30%上调至31%，合计拟派现超过2200亿元，占已披露总额的八成以上。

业内人士认为，在利率下行、投资者更加看重稳定回报的背景下，银行股“高股息、稳分红”的吸引力进一步显现。近千亿元分红到账，既让股东拿到实实在在的回报，也为银行板块逆势走强添了一把“柴”。

另外，同花顺数据显示，从2021年10月至今，银行指数涨幅逼近60%，在67个中国行业指数中排名第十，大幅跑赢上证指数、创业板指等主流宽基指数；多家国有大行、优质区域银行股价实现翻倍，农业银行、中国银行的涨幅领跑，5年涨幅均超过200%。

来 源：温州晚报

原标题： 近千亿元“红包”到账 银行股逆势刷新高

作者：欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com