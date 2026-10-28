秋高气爽“包场”至月底 11月初冷空气要来温州

温州都市报 2026-10-28 09:22:00

10月27日，市气象部门预计，本周温州全市切换至“晴到多云”模式，空气干爽、能见度佳，正式进入气象学意义上典型的秋高气爽时段。

温州网讯 昨天，市气象部门预计，本周温州全市切换至“晴到多云”模式，空气干爽、能见度佳，正式进入气象学意义上典型的秋高气爽时段。

据市气象台最新预报，本周温州受弱冷空气与地面高压共同控制，天气格局稳定，连晴天气可一直持续至10月底。今天开始一直到本周六，都是晴到多云的好天气，并且这几天的最低气温从17℃缓慢攀升至20℃，最高气温维持在24℃到26℃；周日多云，最低气温和前几天差不多，最高气温将达到29℃。

值得注意的是，受弱冷空气影响，今天和明天早晨将出现本轮降温的气温低点，平原地区16℃~18℃，山区最低可探至11℃~13℃，早出晚归的市民需备一件薄外套，谨防感冒。

风力方面，今天沿海海面仍有偏北风6~7级阵风8级，今天夜里转东北到东风5~6级阵风7级，明天5~6级。

据浙江省气象台中期预报，一股新的冷空气已排定档期，预计在11月1日前后自北向南影响浙江，届时全省将经历一次降水、降温和大风天气过程。对温州而言，11月初的这轮冷空气可能带来久违的弱降水，同时气温将再下一个台阶，秋凉感明显加重。

气象部门提醒，持续连晴使得森林火险气象等级逐日走高，市民前往山区或林区游玩时务必杜绝携带火种，严防野外用火。眼下这段晴朗少雨、湿度适中的日子，恰是温州全年最值得珍惜的户外时光，不妨抓紧安排洗晒、郊游与采摘，同时关注临近预报，为11月初的天气转折提前做好准备。

来 源：温州都市报

原标题： 秋高气爽“包场”至月底 新一股冷空气预计11月1日前后自北向南影响我省

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com