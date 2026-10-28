秋高气爽“包场”至月底 11月初冷空气要来温州
温州网讯 昨天，市气象部门预计，本周温州全市切换至“晴到多云”模式，空气干爽、能见度佳，正式进入气象学意义上典型的秋高气爽时段。
据市气象台最新预报，本周温州受弱冷空气与地面高压共同控制，天气格局稳定，连晴天气可一直持续至10月底。今天开始一直到本周六，都是晴到多云的好天气，并且这几天的最低气温从17℃缓慢攀升至20℃，最高气温维持在24℃到26℃；周日多云，最低气温和前几天差不多，最高气温将达到29℃。
值得注意的是，受弱冷空气影响，今天和明天早晨将出现本轮降温的气温低点，平原地区16℃~18℃，山区最低可探至11℃~13℃，早出晚归的市民需备一件薄外套，谨防感冒。
风力方面，今天沿海海面仍有偏北风6~7级阵风8级，今天夜里转东北到东风5~6级阵风7级，明天5~6级。
据浙江省气象台中期预报，一股新的冷空气已排定档期，预计在11月1日前后自北向南影响浙江，届时全省将经历一次降水、降温和大风天气过程。对温州而言，11月初的这轮冷空气可能带来久违的弱降水，同时气温将再下一个台阶，秋凉感明显加重。
气象部门提醒，持续连晴使得森林火险气象等级逐日走高，市民前往山区或林区游玩时务必杜绝携带火种，严防野外用火。眼下这段晴朗少雨、湿度适中的日子，恰是温州全年最值得珍惜的户外时光，不妨抓紧安排洗晒、郊游与采摘，同时关注临近预报，为11月初的天气转折提前做好准备。
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州文旅，何以暖意融融？社会10-27
-
从“看景”到“入戏” 温州演艺经济持续火热社会10-27
-
温州加码固废资源化与“无废城市”建设社会10-27
-
温州机场货邮吞吐量突破10万吨社会10-27
-
温州出台加装电梯管理办法社会10-27
-
温州落地商品住房销售制度改革社会10-27
-
第28届龙港印博会启幕 展市联动赋能“中国印刷城”升级社会10-27
-
泰顺蓄势打造浙南闽北低空经济“先飞区”社会10-27
-
星夜挺进巴青地震震中区域 壹加壹救援队踩着余震投入救援社会10-27
-
你的车门锁了吗？街头实测：多辆车子车门未上锁社会10-27