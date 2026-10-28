温州三十六坊 2026-10-28 09:16:03

如今，温州电力总装机容量超2000万千瓦，接近三峡发电站，已经从电力输入成为电力输出市，且清洁能源占比超45%，海上风电、核电装机容量持续提升。若将时光倒回112年前，温州城里的夜，最初是被一盏25瓦的电灯照亮的。

如今，温州电力总装机容量超2000万千瓦，接近三峡发电站，已经从电力输入成为电力输出市，且清洁能源占比超45%，海上风电、核电装机容量持续提升。

▲温州海上风电

若将时光倒回112年前，温州城里的夜，最初是被一盏25瓦的电灯照亮的。

▲“温州第一盏电灯”铜雕亮相五马街。 蒋文广 摄

1914年3月27日，农历三月初一，正值温州“拦街福”盛会。市区五马街口宁台旅馆内，200余盏电灯骤然亮起，引得万人空巷。这是温州普华电灯股份有限公司试车发电的历史性时刻。

在首批股东名单里，有一个名字来自三垟湿地深处——园底村。他叫高俊青。

民间笑言温州城的电是靠三垟“乡下人”发出的

20世纪初，宁波、上海早已亮起电灯，而温州城仍是煤油灯和蜡烛的天下。在温经营中药材的宁波商人王香谷敏锐地嗅到了商机，1912年春他在小南门双莲桥荷花村买下7亩地，盖起5间楼房，准备招股筹办协利电灯公司。但由于筹措无果，项目搁浅。

这则消息引起了瓯海茶山睦州垟乡人李湄川的注意，他和来自三垟湿地的高俊青和何醒南等人商量，决定接下厂房。后来，他们又向更多乡间亲友劝募，包括同样来自三垟的何啸秋，筹措购买发电设备的资金，并最终成立了普华电灯股份有限公司。

▲温州普华电灯股份有限公司发电厂外貌

1913年春，公司派员赴上海购置美国奇异牌汽轮发电机与魏廷敦式锅炉，并聘请美国工程师密齐尔来温安装。1914年3月27日，电厂终于正式发电，点亮了温州近代化的第一缕曙光。民间笑言称，温州的电，是靠三垟的“乡下人”发出来的。

1921年，公司又增购400千瓦汽轮发电机，供电能力跃升。1935年开始，公司对工业供电，公司购买了当时先进的5至40千瓦的电动马达分赠给用户，主要提供给锯木厂、碾米厂、电铁器厂等，以机械化代替原始落后的体力劳动。而后，电网又向农村延伸，近郊部分农村开始用电排灌。

▲1935年《温州普华兴记电气公司二十周年纪念刊》 包永新捐赠

一位三垟乡绅的家底

遍查现有史料，并无片言只语显示高俊青本人经营过何种生意。他更为人熟知的身份，是清光绪年间的贡生，一位典型的乡绅。

那么，一个不经商的读书人，哪来如此巨资，敢于投资电厂这样“烧钱”的实业？答案，藏在三垟那片丰饶的水土里。

三垟园底高氏，源出北宋武烈王高琼。北宋末年，金兵南侵，先祖高世则临危受命，护送皇帝向南迁移，因功被任命为温州太守。这位南宋太师晚年“思永嘉山水之胜”，最终选择定居于此。温州乐清、瑞安的高氏多出自他一脉，南戏鼻祖高则诚、明代尚书高友玑皆为其后裔。

高世则之子百之公，传至第九房守奎公，迁居瓯海园底村，肇基开族，耕读传家，成为今日园底高氏之始祖。八百年的家族积淀，让高氏成为三垟一带名副其实的望族。

而滋养这个家族的，正是三垟独特的地理环境。《园底村高氏宗谱》卷首《宋太师高公祠堂记》中，留下了一段极为珍贵的经济地理描述：“今维聚族仙源者，其地东接罗山，西迎台岳，所居四面绕河，园多柑桔，洲产菱藕，蓣虆可荐，声香鲂虳，足差庖俎。”

这段文字其实就揭露了高俊青家族的财富密码：三垟的农田遍布瓯柑、菱藕的经济作物。与普通稻谷相比，瓯柑作为温州名产，远销沪杭，经济价值高出数倍。正是这一块块种植着“黄金果”的垟田，构成了高氏家族殷实家底的根基。

老门台凝固“中西合璧”之风

走进今天的三垟湿地园底村，还能看到一座百余年历史的门台，这便是高俊青老宅仅存的遗迹。

▲仅存的高俊青老宅门台

原宅规模宏大，由正屋、厢房、天井等组成合院式建筑。最令人玩味的，是它的建筑风格。

门台下层两侧砖砌方壁柱上，镌刻着一副苍劲的对联——“祥凝僊水，秀挹罗山”，透着传统乡绅对风水与文脉的尊崇。视线向上移动，门楣与壁柱顶部立面，卷草、花鸟纹饰细腻生动。中上部充满西式风情的涡卷山花之下，设有一椭圆形窗洞；两侧灰塑画框内，牡丹等西洋花卉纹样栩栩如生。单间砖构，分而不显，在传统骨架中融入西式语汇，这种中西合璧的风格，正是民国初期温州社会转型的缩影。

抗战时期，电厂为保护机器，多次将电机等设备转运至园底村高家祠堂等地藏匿。一座门台，静默守护着一段实业救国的赤子往事。

来 源：温州三十六坊

原标题： 三垟湿地走出的“点灯人”：高俊青与温州第一盏电灯

本文转自：温州新闻网 66wz.com