人民锐评微信公号 2026-10-28 09:32:52

近日，法国球星姆巴佩因访谈中的涉华不当言论，引发中国球迷强烈不满。事发后，中国足协第一时间与皇马严正交涉，央视全面叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出，多平台对其账号进行禁言处置，多家企业宣布终止与其合作。尽管姆巴佩本人已发布声明致歉，这场风波抛出的问题仍值得外籍公众人物深思：一名备受追捧的球星，为何突然成为各方切割的对象？

近日，法国球星姆巴佩因访谈中的涉华不当言论，引发中国球迷强烈不满。事发后，中国足协第一时间与皇马严正交涉，央视全面叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出，多平台对其账号进行禁言处置，多家企业宣布终止与其合作。

尽管姆巴佩本人已发布声明致歉，这场风波抛出的问题仍值得外籍公众人物深思：一名备受追捧的球星，为何突然成为各方切割的对象？

姆巴佩的价值毋庸置疑。对于球迷，他有过人的足球天赋和精彩的赛场表现；对于企业，他有庞大的粉丝群体和可观的商业价值。人们追捧他、品牌邀请他，都是这种价值的放大。

然而，一旦公众人物的言行越过底线、踩了红线，这种价值就会迅速转向，成为品牌的负资产。没有哪个品牌愿意与负资产同伍。姆巴佩此次“翻车”，中国平台和企业采取果断行动与之切割，既是原则使然，也是基于商业逻辑的必然。

放眼全球，不乏类似案例。2020年，美国赛车手凯尔·拉尔森因使用种族歧视性词汇，被麦当劳等赞助商终止合作，并遭车队解雇。2017年，知名模特吉吉·哈迪德作出“眯眯眼”动作被指讥讽亚裔，引发广大网友强烈抵制，其随后宣布无法参加走秀行程，职业声誉也受到影响。

这些例子都印证一个全球通行的道理：公众人物的商业价值，建立在社会信任与情感基础之上。名气越大、拥趸越多，越要为自己的言行负责；一旦触碰底线、冒犯公众，所有的光环都会迅速消散，甚至遭到反噬。

经济全球化时代，越来越多的明星走向世界舞台，拥有来自不同文化背景的粉丝和商业伙伴。如何尊重不同国家、不同文化背景，是门必修课。尊重他人的历史文化、社会习俗和民族感情，是跨越国界开展交往的基本准绳，也是国际社会普遍遵循的行为准则。

这还是基本的人情常理。无论在哪个国家，一边享受当地市场的丰厚回报，一边轻慢甚至冒犯当地所珍视的历史文化、社会习俗和民族感情，这种“吃饭砸锅”的言行都不会被接受。尤其对那些高度依赖公众好感度的明星而言，倘若不懂得尊重，迟早会把自己的好人缘变成坏口碑，砸了苦心经营多年的招牌。

中国人推崇“海纳百川，有容乃大”，也讲求“敬人者，人恒敬之”。我们欣赏世界各地的优秀人才，也欢迎不同文化的交流碰撞，但基本前提是知尊重、懂敬畏、守分寸。正是这份开放包容的胸怀和坚守原则的底气，让中国不断吸引世界的目光，也赢得世界越来越多的理解与尊重。

开放的中国，乐见更多伙伴搭乘中国发展的快车、便车，也期待书写更多合作共赢的美好故事。

来 源：人民锐评微信公号

原标题： 人民锐评：姆巴佩的“翻车”，公众人物的镜鉴

作者 常言道

本文转自：温州新闻网 66wz.com