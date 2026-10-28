央视网 2026-10-28 09:32:51

过去，逢站必停、线路固定是公交车的惯例。记者近日在多地走访发现，城市公交正在发生一些看得见的变化：很多地方的公交车开始实行“按需停靠”“预约响应”等运营新模式，让出行更高效。

城市公交是一座城市流动的名片，但近年来，轨道交通成网、私家车普及带来的客流分流，还有刚性成本上涨、财政补贴收紧的双重挤压，都让城市公交发展感受到了不小的压力。

过去，逢站必停、线路固定是公交车的惯例。记者近日在多地走访发现，城市公交正在发生一些看得见的变化：很多地方的公交车开始实行“按需停靠”“预约响应”等运营新模式，让出行更高效。

按需停靠预约响应

公交新模式让出行更高效

清晨7点，苏州市区多条主干道公交线路迎来早高峰。记者在146路公交车上看到，车窗、扶手立柱上贴满“不是站站停，下车请按铃”的提示标语。遇到站点无人候车时，公交车减速驶过，整条线路行驶节奏明显加快。

目前像这种“全程响应式停靠”在苏州市大部分市区以及昆山市试行，涉及超671条线路、4385辆公交车。乘客只需就近按铃，驾驶员通过仪表盘即可看到“乘客下车请求”显示。

在海南海口，公交公司推出了“动态微公交”，采用预约出行、动态响应方式，根据出行需求生成线路、就近调配车辆，配有9座等不同类型的小型化车辆。

目前，海口微公交已形成6大服务片区、8条动态线路，共有245辆微公交投入运行。

多地推出公交接驳

打通出行“最后一公里”

地铁末端、住宅小区、产业园区，“最后一公里”往往是大家出行的痛点。如何让更多人实现“出地铁即上车、下车就进楼”？来看各地对公交接驳的探索。

在湖南长沙，新开通的地铁微巴M302专线正搭载着长沙理工大学云塘校区师生往返地铁站。

长沙公交还推行“车辆大改小”，投放了152台6米小型纯电动公交，专门适配狭窄社区道路、城郊支路、地铁末端接驳。

在四川成都，地铁8号线龙潭立交站紧邻成华经开区，园区内有20多家企业。成都公交对园区周边线网进行调整，将站点从园区门口移到了园区内部。

目前，成都公交已对全市149个重点产业园区走访调查，采用“一园一策”衔接早晚高峰园区内部通勤，已面向24个重点产业园区开行园区巴士线路150余条。

公交适老化服务

这些细节有温度

对老年乘客、行动不便的乘客来说，公交的“温度”往往就藏在踏板的高度、扶手的冷暖和司机的一句叮嘱里。在吉林市，102路公交沿途串起了老旧小区、医院和商超，是老年人看病、买菜的高频出行线路。上车时记者注意到，公交车前门上车踏板高度比普通公交车低，公交车上还有轮椅停放区域，并配备安全带。除了车身硬件的改造，公交集团还对敬老爱老公交线路的驾驶员开展常态化的适老化服务专项培训。

科学节约成本优化运力

客流实现回升

如今出行方式日益多元化，客流下滑让公交企业感受到了更大的经营压力。如何推动传统公交转型升级，实现客流逆势回升？

除了让公交运力高效运行起来，天津还将线网优化重构作为改革的重中之重。天津还摒弃粗放扩张的线路布局模式，以真实客流数据为依据，对中心城区低效、客流稀疏的公交线路进行裁撤、合并、优化，将有限的人力、车辆、运力资源集中投入到刚需便民线路中。

政策支持再加力

为城市公交破局托底

各地公交运营模式的探索让城市公交“活”了起来，但改革要持续，还离不开顶层设计托底。近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部联合印发《关于促进城市公交企业深化改革的指导意见》，推动公交企业深化改革，促进行业高质量发展。

《意见》明确，坚持城市公共交通公益属性，深化公交企业改革。在超大特大城市和轨道交通成网的大城市，加快构建以轨道交通为骨干、公交为基础的公共交通系统；轨道交通未成网的大城市，构建快干支微分层布局的公交网络；中小城市充分发挥公交对老年人、低收入群体等的基本出行保障作用。

在资金保障上，交通运输部还将联合国家发展改革委、财政部等部门，指导公交企业加强全面预算管理，厘清企业合理支出，严控非生产性支出。对执行政府乘车优惠政策或低票价减少的收入，以及承担政府指令性任务造成的政策性亏损，地方政府在核定运营补贴时予以统筹考虑。

来 源：央视网

原标题： 响应式运营、接驳提质、适老化升级 多地探索公交新模式

本文转自：温州新闻网 66wz.com