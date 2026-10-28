央视新闻微信公众号 2026-10-28 09:32:51

在新疆和田地区沙漠边缘的温室大棚中，木瓜、香蕉、火龙果、菠萝，瓜果飘香，露天沙土中，甘蔗节节拔高。如今，和田引进试种的热带、亚热带水果已超50种。它们是如何在西北沙漠扎根结果的？

在新疆和田地区沙漠边缘的温室大棚中，木瓜、香蕉、火龙果、菠萝，瓜果飘香，露天沙土中，甘蔗节节拔高。如今，和田引进试种的热带、亚热带水果已超50种。它们是如何在西北沙漠扎根结果的？

南果北种

新疆沙漠变身“热带雨林”

和田地区墨玉县加汗巴格乡阿依玛克村光照充足、昼夜温差大，但土地盐碱化程度较高，当地以传统农业为主。

如今，依托扶贫项目资金，村里已建成122座标准化智能温室大棚；在中国科学院新疆分院的帮助下，原本适宜南方生长的水果在沙漠边缘“安家”，实现“南果北种”，当地群众多了一条增收致富的路。

大棚里，原本多见于南方热带地区的菠萝长成一片“菠萝的海”。据技术人员介绍，这里的菠萝糖度高，但吃起来却甜而不腻、风味浓郁、口感很好。

个大饱满的木瓜，再过十几天就能陆续采摘。

香蕉长势旺盛，数月后也将迎来丰收期。

火龙果枝叶繁茂，果实已成熟。

此外，燕窝果、青枣、芭乐、莲雾等热带、亚热带水果也已成功引种培育。

据了解，这些智能大棚全部配套自动水肥一体化系统、智能传感传输及远程管控设备。工作人员通过手机，就能完成浇水施肥、实时监测土壤pH值、调控棚内环境。

在盐碱地上种水果，首先要解决土壤问题。针对盐碱地，当地先撒施牛羊粪和核桃壳，再进行喷灌，让杂草自然萌发；随后将杂草连同牛羊粪一起翻到垄上。重复几次后，垄面逐步变宽、变高，形成盐分低、肥力好的栽培垄。

科研人员介绍，牛羊粪可增加土壤有机质含量，喷灌可淋洗土壤表层盐分，核桃壳则能优化土壤结构，提升透气性。

产业发展也带动当地村民掌握科学种植技术。基地吸纳多名农业专业大学生，手把手教农民科学种植。目前，全村已有50余名村民通过培训掌握标准化种植技术，成为种植技术员，实现稳定就业增收。

露天沙土里种甘蔗

在温室大棚里种热带水果，既要营造适宜的生长环境，也离不开土壤改良等配套措施。而在沙漠边缘，这样的种植尝试并不只发生在大棚里。在和田地区于田县，2.4万余株甘蔗正拔节生长。

在露天沙土中种出品质达标的甘蔗，挑战不小。甘蔗适宜在25至32℃的环境中生长，而和田春季气温起伏较大，一场倒春寒就可能冻伤幼苗。当地引进广西甘蔗品种后，通过品种改良提升其耐寒性，再配套水肥一体化栽培技术，甘蔗才逐渐适应，长势渐好。

于田县甘蔗种植户张明忠说，今年种出的甘蔗口感特别香甜。明年他计划将种植面积扩大到100亩以上，希望更多人能吃到新疆出产的甘蔗。

沙漠边缘长出开心果

除了热带水果，塔克拉玛干沙漠边缘的露天沙土里，还有另一种植物正在扎根结果——开心果。在新疆喀什地区莎车县，塔克拉玛干沙漠边种植的千亩开心果已经成熟采摘。

当地从2005年起开始选育品种，成功研发出适应新疆本地气候和土壤条件的开心果种苗。开心果树耐旱耐盐碱、根系发达，全年仅需浇水2到3次，丰产期单株产鲜果20至30公斤。

开心果树兼具生态固沙与经济增收价值，是优质林果品种。得益于当地独特的光热与水土条件，这里产出的开心果果仁饱满、口感清香，开口率高、快速保鲜后销往全国，深受消费者青睐。

从温室大棚里的热带水果，到露天沙土里的甘蔗、开心果，新疆沙漠里的“新鲜事”越来越多。这背后既有自然禀赋，也离不开科技支撑，沙漠边缘的土地利用路径，正在不断衍生出新的探索与可能。

这些尝试不只追求“种得活”，也在努力“种得好、卖得出、能增收”。科研人员扎根田间地头，村民在大棚和麦田里学技术、稳定就业，特色种植为增收添了新路子。人和科技双向发力，让沙漠边缘多了一份绿意。沙漠与生机，在这里共生。

来 源：央视新闻微信公众号

原标题： 新疆沙漠边缘种出了菠萝、木瓜、香蕉、甘蔗、开心果……

本文转自：温州新闻网 66wz.com