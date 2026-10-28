武汉一家长月花费约3000元“住酒店陪读”：孩子能多睡40分钟，比租房划算
九派新闻、宁波晚报 2026-10-28 09:32:51
陪读选租房还是住酒店？近日，武汉一名家长尝试“住酒店陪读”的生活方式，走红社交媒体。
陪读选租房还是住酒店？近日，武汉一名家长尝试“住酒店陪读”的生活方式，走红社交媒体。
此前他表示，平时家住汉阳，开学后孩子读初中在汉口，他每天要不停地开车，在武汉三镇送娃，所以决定住酒店陪读，距离很近，孩子早晨能多睡40分钟。
10月下旬，记者联系这名家长詹先生了解到，他和妻子四十岁左右，他自己做点小生意时间相对自由，妻子则在稳定上班，住酒店陪读的决定也得到了全家支持。
他向记者透露，其实在“住酒店陪读”之前，他也考虑过租房，看了学校周边十多套房子，都不合心意。有人认可这种方式灵活省心，也有人质疑长期开销是否划算、酒店人员是否混杂。
詹先生回应称：“周末、节假日不住，月均3000多元，这笔开销我们算过也对比过，酒店和租房花费差不多，住得不好随时就可以换。住酒店陪读也进行一两个月了，是很适合我们的方式。”
来 源：九派新闻、宁波晚报
原标题： 武汉一家长月花费约3000元“住酒店陪读”：孩子能多睡40分钟，比租房划算
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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