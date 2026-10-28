央视财经综合中国驻乌干达大使馆 2026-10-28 09:28:36

据中国驻乌干达大使馆消息，近日，乌干达卫生部发布公告称：针对近期一名尼日利亚旅客途经乌干达返尼后确诊感染本迪布焦型埃博拉病毒病，乌方正与尼方合作调查其旅行史、行程轨迹及可能的接触情况。

据中国驻乌干达大使馆消息，近日，乌干达卫生部发布公告称：针对近期一名尼日利亚旅客途经乌干达返尼后确诊感染本迪布焦型埃博拉病毒病，乌方正与尼方合作调查其旅行史、行程轨迹及可能的接触情况。

目前，乌方已升级采取措施加强公共卫生防控，包括禁止有刚果（金）旅行史的人员经乌干达中转，有刚果（金）旅居史的非乌官方认定必要人员需接受21天自费强制隔离，恢复对所有入境旅客实施信息登记，以便及时开展后续追踪和接触者排查。

此外，乌方将严厉打击非法协助来自刚果（金）人员进入乌境内行为，逃避乌方疫情管控措施者须承担法律责任。

目前，刚果（金）埃博拉疫情仍未得到有效控制，外溢风险较高。驻乌干达使馆提醒在乌中国公民密切关注疫情发展动向，切实增强防范意识，遵守当地防疫管控规定，减少不必要外出和跨区域流动，切勿前往刚果（金）等疫情相关地区。一旦出现疑似症状及时报告就医。

乌干达急救电话：＋256－112

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

＋86－10－12308；＋86－10－65612308

驻乌干达使馆领事保护与协助电话：＋256－703886882

中国援乌医疗队电话：＋256－756549325

中乌友好医院电话：＋256－414289740

来 源：央视财经综合中国驻乌干达大使馆

原标题： 中国公民切勿前往！我使馆重要提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com