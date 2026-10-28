温度新闻客户端 2026-10-28 09:30:12

10月27日，胡润研究院发布《2026胡润百富榜》，字节跳动创始人张一鸣财富增长2000亿元，以6700亿元成为中国首富，并刷新了中国首富的财富纪录。其中来自青山控股的项光达，继续位居温州首富，今年财富达到605亿元，同比下降4%，整体排名并列第99位。

10月27日，胡润研究院发布《2026胡润百富榜》，字节跳动创始人张一鸣财富增长2000亿元，以6700亿元成为中国首富，并刷新了中国首富的财富纪录。

其中来自青山控股的项光达，继续位居温州首富，今年财富达到605亿元，同比下降4%，整体排名并列第99位。

项光达

男，1962年11月出生于浙江省温州市，企业家，现任青山实业董事局主席。项光达于1988年从国企辞职创业，早期从事汽车门窗制造，后转型进入不锈钢领域。

青山实业三十多年来专事不锈钢产业，已形成了从镍矿开采、镍铁冶炼到不锈钢冶炼、不锈钢连铸坯生产及不锈钢板材、棒线材加工的全产业链布局，2025年实现销售收入4233亿元人民币，成为中国首个年销售收入超4000亿元的民营钢企。荣列2026年世界500强企业第254位。

项光达离职创业

1986年，28岁的项光达在温州海洋渔业公司机修车间里面担任车间主任，这是项光达从普通机修工学徒开始一步步谋得的职位。

同年，费孝通第一次来到浙江省温州市考察农村经济、社会发展状况，并写下了那篇闻名遐迩的文章——《小商品，大市场》，预言了温州经济的腾飞。

1986年2月27日到3月6日，费孝通一行的温州调查走访了浙南4个县5个镇，历时9天，行程1500公里。

两年后，项光达放弃了人人艳羡的国企“铁饭碗”。1988年，他看到街道上驶过的桑塔纳越来越多，用亲朋好友凑的几千元钱开了一家专门做汽车门窗的工厂。

之所以要在1988年创立瓯海汽车门窗公司，是因为项光达发现生产汽车门框要比生产普通门窗更赚钱，于是在瓯海县的海滨镇征地10亩，盖起了新厂房，购置了新设备，终于摆脱了“家庭作坊式”的生产模式。

当年，项光达的大客户是中国第一汽车集团有限公司（以下简称一汽集团），为一汽集团生产汽车门框是主要业务。由于他们的汽车门框比进口的便宜，此后陆续拿下很多车企的订单。不到两年时光，项光达即赚到了人生的“第一桶金”。

如果一直给汽车厂做门窗配套，项光达或许会成为一个发达的温州小老板，但永远不可能是今天的青山控股。

转机就这样在1989年出现。这一年，项光达与一汽集团在温州合作建造5万吨汽车轮辋钢（俗称轮圈）项目——这是一个轧钢项目。但是投产不久之后，由于一汽集团的效益不好，合作过程中出现了贷款难以到位的问题，如果长此下去，势必也将拖垮瓯海汽车门窗公司。

于是，项光达和亲戚们一商量，决定结束“为他人做嫁衣”的命运，停止生产汽车门窗业务，自创品牌开始生产钢材。

1995年，项光达、张积敏等股东合伙创办的“浙江丰业集团”成立，这是温州第一家炼钢企业，同时也是我国第一家生产钢铁的民营企业。这一年，也被称为青山控股的起步之年。

由于种种原因，1997年，张积敏、项光达与另外两名股东退出了浙江丰业集团，并在此后成立了浙江青山特钢有限公司。之所以取名“青山”，一是厂址在青山村，二是取义于“咬定青山不放松”，寓意“筑万仞青山，炼百年不锈”。

汽车门窗当时在国内还是空白，产品一经推出，根本不需要推销，上门来要求订做的人络绎不绝。门窗工厂在4年里快速发展，1992年，年利润已经达到了2000万。

项光达踩中风口

从1992年到2009年，国内诞生了一万多家民营钢厂。

不过，还没等到青山钢铁出名，从2005年开始，国内钢铁产能过剩，大量钢厂倒闭，剩下的不是搞房地产，就是搞金融。

在整个钢铁行业都被唱衰的时候，项光达却咬着牙，在2009年去印尼买矿。

他想保住“青山”，连他自己都没意识到，这成了他翻盘决定性的一步。

他用重金抢下印尼4.7万公顷红土镍矿。在不锈钢的生产中，耐高温腐蚀的镍金属，成本甚至能占一半以上。买下红土镍矿后，项光达避开了国内钢铁利润率4%的激烈竞争，从成本端打开了新局面，从镍矿开采和加工入手，节约了不锈钢生产20%-30%的成本。

项光达随后几年在印尼、印度、津巴布韦等海外各国四处买矿，尽管买镍矿最初的动机是守住青山钢铁，但随着对镍的掌控越多，他一步一步逼近了“世界镍王”的位置。

涉足新能源

在2021年，一个成立仅3年的电池企业和宁德时代、比亚迪出现在了同一张榜单里——中国动力电池装机Top10。排在第10的瑞浦能源，是项光达掌握的青山控股集团旗下的公司之一。

另一家同属青山控股集团的兰钧新能源主攻高镍无钴方向，两家电池企业都站在了青山集团前期积累起来的镍优势之上。

在外人看来，这个温州企业家，似乎守得“青山”在，无往而不利。

项光达说过的为数不多足够强势的话里，有一句令人印象深刻：“每做一个行业，就要成为这一行的中流砥柱。”当他每次被问到，在一个行业里走到最前有什么诀窍时，他的解释总是相似的：“印尼工业园，前期建设要5年，投产后还要亏损7年，很多企业现在已经没耐心做这种长线投资了。”

在2005年到2015年的时间里，中国的钢铁企业大量倒闭，还有一部分，都在尝试着做房地产和金融转型，包括曾经的山西首富，被人们称作“败家子”的李兆会。那些失去了方向的钢铁企业最终走向没落，和项光达截然不同。

青山总部大楼

项光达的故事其实很简单，没有华丽的情节转折，30年来，他只是在每一个不起眼的节点上，选择了坚持。

在同行趋之若鹜转投其他产业自救时，同样看不到希望的项光达，却依然坚信钢铁这条没有想象力的赛道是扎实的。

他连续几年对钢铁行业保持百亿的研发投入，谢绝多到踩破门槛的劝他去炒房的朋友，在青山钢铁的基地周围的居民频频抱怨排污时，他数十年如一日地在企业生产和居民生活之间决策调停。

这些细小的伏笔，一点一滴地堆叠起了项光达的今天。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州首富出炉！

本文转自：温州新闻网 66wz.com