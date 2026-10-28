“红果短剧年收入400亿”？回应来了
界面新闻 2026-10-28 09:30:26
10月27日，红果短剧官方账号发布声明：网络上集中出现“红果短剧年化收入逼近400亿元”“红果短剧今年营收达420亿至450亿元”等说法，经核实，上述收入数据不实。
10月27日，红果短剧官方账号发布声明：
网络上集中出现“红果短剧年化收入逼近400亿元”“红果短剧今年营收达420亿至450亿元”等说法，经核实，上述收入数据不实。
网传内容中所谓的“机构数据”“行业数据”“专家预计”都不是官方信息，据此作出的比较、推算和延伸解读也没有事实依据。请大家不要传播不实信息。目前，红果短剧大部分收入持续用于内容创作者分账、版权保底和优质内容扶持，与短剧行业伙伴共同成长。
来 源：界面新闻
原标题： “红果短剧年收入400亿”？回应来了
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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