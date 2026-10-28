新华社 2026-10-28 09:32:29

联合国巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）和以色列问题独立国际调查委员会10月26日发布报告说，以色列在巴勒斯坦被占领土犯下战争罪及危害人类罪，并在加沙地带持续实施种族灭绝。

联合国巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）和以色列问题独立国际调查委员会10月26日发布报告说，以色列在巴勒斯坦被占领土犯下战争罪及危害人类罪，并在加沙地带持续实施种族灭绝。

这是10月22日在加沙城西南部拍摄的被以色列无人机空袭摧毁的车辆。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

该调查委员会提交联合国大会的报告说，约旦河西岸局势自2023年10月7日以来严重恶化。报告认为，约旦河西岸的巴勒斯坦人“正因其国籍、种族和民族、性别、年龄而成为攻击目标”。

报告认为，在加沙地带，即使在加沙停火协议宣布后，以色列当局和部队仍持续实施种族灭绝行为，其目的是“全部或部分消灭巴勒斯坦人”。

调查委员会建议，以色列应遵循国际法院2024年7月的咨询意见，立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领、移除所有定居点并撤出定居者。以色列必须停止没收和侵占巴勒斯坦人财产并返还已没收和侵占财产，停止以军事目的为由侵占巴勒斯坦人土地并将所有已没收土地返还巴勒斯坦所有者。

来 源：新华社

原标题： 联合国报告：以色列实施种族灭绝

本文转自：温州新闻网 66wz.com