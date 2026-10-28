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票根揣好！温州大型演唱会密集开唱，海量景区、住宿优惠太香了！

温度新闻客户端 2026-10-28 09:34:53
近期，温州大型演唱会即将密集开唱，接下来谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登陆温州奥体中心体育场。温州同步备好了海量景区（景点）、住宿、文旅项目优惠，凭演唱会票根即可享受。

　　一场大型演唱会，是几万人的相聚，也是一座城市的诚意。

　　近期，温州大型演唱会即将密集开唱，接下来谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登陆温州奥体中心体育场。温州同步备好了海量景区（景点）、住宿、文旅项目优惠，凭演唱会票根即可享受。

　　听一场歌，逛一座城，票根揣好，温州见。

　　优惠适用时间

　　即日起至2027年12月31日（法定节假日除外），且仅限大型演艺活动前1天、当日及后2天。

　　优惠适用对象

　　持有温州市域内大型演艺活动（单场售票观众不低于5000人的营业性演唱会、音乐节）有效票根（含电子票）的游客，参与合作单位可在核验本人身份证件及票根后给予专享权益。

　　优惠具体内容

　　景区（景点）优惠

　　酒店/民宿优惠

　　文旅项目优惠

　　Evolution Nic Live 

　　谢霆锋进化演唱会-温州站 

　　即将于本周末（10月31日-11月1日）

　　登陆温州奥体中心体育场

　　超多专属票根礼遇也已就位

　　赶快来get吧

　　听一场歌，游一座城

　　温州欢迎你

来　源：温度新闻客户端

原标题： 票根揣好！温州大型演唱会密集开唱，海量景区、住宿优惠太香了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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