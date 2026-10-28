温度新闻客户端 2026-10-28 09:34:53

近期，温州大型演唱会即将密集开唱，接下来谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登陆温州奥体中心体育场。温州同步备好了海量景区（景点）、住宿、文旅项目优惠，凭演唱会票根即可享受。

一场大型演唱会，是几万人的相聚，也是一座城市的诚意。

近期，温州大型演唱会即将密集开唱，接下来谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登陆温州奥体中心体育场。温州同步备好了海量景区（景点）、住宿、文旅项目优惠，凭演唱会票根即可享受。

听一场歌，逛一座城，票根揣好，温州见。

优惠适用时间

即日起至2027年12月31日（法定节假日除外），且仅限大型演艺活动前1天、当日及后2天。

优惠适用对象

持有温州市域内大型演艺活动（单场售票观众不低于5000人的营业性演唱会、音乐节）有效票根（含电子票）的游客，参与合作单位可在核验本人身份证件及票根后给予专享权益。

优惠具体内容

景区（景点）优惠

酒店/民宿优惠

文旅项目优惠

Evolution Nic Live

谢霆锋进化演唱会-温州站

即将于本周末（10月31日-11月1日）

登陆温州奥体中心体育场

超多专属票根礼遇也已就位

赶快来get吧

听一场歌，游一座城

温州欢迎你

来 源：温度新闻客户端

原标题： 票根揣好！温州大型演唱会密集开唱，海量景区、住宿优惠太香了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com