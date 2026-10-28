鹿城发布 2026-10-28 09:43:17

10月27日，鹿城召开会议，研究鹿城区2027年重大项目谋划工作。

10月27日，鹿城召开会议，研究鹿城区2027年重大项目谋划工作。鹿城区委书记张崇波强调，要牢固树立“项目为王”理念，切实扛起“经济大区挑大梁”的责任担当，把重大项目谋划作为稳增长、促转型、增后劲的重要抓手，大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安，形成“龙头引领、链条延伸、集群共进”的产业生态，以高质量项目谋划为“一区三地五城”建设筑牢坚实底座。

会议听取了鹿城区2027年重大项目谋划、“六张网”规划建设等情况汇报，与会人员围绕项目谋划、产业培育、要素保障、机制完善等作了交流发言。张崇波指出，项目是稳增长的压舱石、增后劲的强引擎、赢未来的硬支撑。当前正值决战四季度、谋划明年工作的关键节点，项目谋划的深度和质效，直接决定未来发展的厚度和后劲，要把项目谋划与“十五五”规划实施、“六张网”战略窗口等紧密衔接，紧扣新一轮“强城行动”部署，突出民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先，前瞻布局、系统储备、精准发力，形成“谋划一批、储备一批、申报一批、落地一批”的梯次推进格局，营造谋项目、抓项目、促项目的浓厚氛围。

张崇波强调，要增强紧迫感，坚持规划一盘棋、决策一本账、创新一条链，推动项目谋划、招商引资、建设运营协同发力，促进政府投资与民间投资双管齐下，持续激发投资活力、增强发展动能。要加强深度谋划，坚持投资于物和投资于人紧密结合，聚焦低空经济、城市管理等重点领域，找准切入点、发力点和支撑点，加快培育新质生产力，精准谋划一批带动力强、支撑作用明显、示范效应突出的标志性项目。要把握政策窗口，抢抓“两重”“两新”“六张网”建设等政策机遇，持续提升民间投资占比，推动更多鹿城项目纳入国家、省、市盘子，努力把政策机遇转化为发展实效。要做好要素保障，抓实做地出让、审批提速等关键环节，用好“数据得地”“二次开发”等机制，推动要素资源向重点项目、优质项目集中集聚，确保好企业不缺土地、好项目不缺空间。要完善工作机制，健全发改牵头统筹、部门协同联动、街镇齐抓共管的工作机制，实行清单化、项目化、责任化推进，深化一线督导服务，及时打通堵点、破解难点，打造服务最优、成本最低、效率最高的开放环境，更好统筹发展和安全。

鹿城区领导何占宇、张伟、叶小剑、王坚、杨丽霞、王永林、张青锋参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城研究谋划2027年重大项目：坚持规划一盘棋、决策一本账、创新一条链

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com