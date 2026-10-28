瓯海发布 2026-10-28 09:43:11

10月27日晚，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在青灯石刻艺术博物馆西馆广场正式启幕，本次美学盛会将持续至11月1日。

灯火映塘河，南戏赴秋约。10月27日晚，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在青灯石刻艺术博物馆西馆广场正式启幕，本次美学盛会将持续至11月1日。

市委常委、宣传部部长王彩莲，市文化广电旅游局党组书记梁彬，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区领导胡晓立、寿宇飞、董一男，联合国教科文组织世界传统手工艺传承与创新 教席首席主持、国际民间艺术组织（IOV）全球主席陈平，国际民间艺术组织（IOV）副主席京特（Günther）等参加活动。

夜幕低垂，塘河畔灯火次第绽放，开幕式在瓯剧折子戏《青灯有戏｜一曲南戏赴青灯》中拉开序幕。瓯剧名家、中国戏剧梅花奖得主方汝将携“瓯海有戏？方汝将戏曲名家工作室”入驻青灯石刻艺术博物馆，塘河之畔，凝固沉淀的石刻文脉与婉转流动的南戏声歌在此相逢相遇，文物与戏曲共生，古韵与新声彼此和鸣，为到场观众献上一场氛围感十足的南戏文化体验。

坐落于塘河两岸的青灯石刻艺术博物馆，以“博物馆+工艺+艺术社区+美学空间”的集群模式，致力打造国内一流民办博物馆。今年，随着青灯西南馆建成亮相，“一桥五馆、两岸一体”美学格局成型。自2020年创办以来，青灯市集现已成长为浙江省示范级文旅融合IP、省级文化产业扶持项目、省级文旅消费创新案例，也是该名录中温州唯一的文旅融合标杆IP，成为温州极具影响力的现象级文化地标和对外文化输出重要窗口。

本届青灯市集以“青灯有戏·世界同音”为主题，聚焦宋元南戏、世界音乐、古物新生、禅茶雅集与青年创意。历经六年深耕，青灯从塘河边的小型市集，成长为知名国际艺术社区，本次大会汇聚1000余位海内外生活美学商家、1500余个品牌，展出匠心作品28万余件，将器物、戏曲、音乐、展览、工作坊、茶会等多元业态汇聚塘河两岸，呈现一场可游、可赏、可品、可参与的秋日东方生活美学盛会。

随着嘉宾共同执锤鸣锣，锣声响彻塘河之畔，2026青灯市集全国美学大会（秋季）正式开市。青灯国际艺术社区获授全球首个“国际传统手工艺与活态遗产合作伙伴”牌匾。自此，青灯石刻艺术博物馆正式纳入国际民间艺术组织（IOV）合作体系，共建国际民间艺术保护与创新交流中心。未来，双方将依托青灯本土实践根基与IOV全球资源网络，在青年文化遗产活态保护、国际手工艺人交流互鉴、青年艺术人才培养、传统手工艺创新转化、国际展览与学术研讨等领域展开深度协作，携手打造民间艺术活态传承、青年培育、国际交流的示范样板。

当前，青灯国际艺术社区作为青灯IP升级发展的核心载体，正推动青灯业态从季节性特色市集，向全年常态化沉浸式美学生态进阶，未来将持续建设“青驻计划”，汇聚海内外手艺人、机构与品牌，助力温州建设“中国民办博物馆之城”“工艺美术之都”，为迈向“世界手艺人之都”提供实践样板。

今年以来，瓯海区全力推动文旅商体融合发展，着力打造“千年瓯韵 时尚潮城”。以青灯为媒，串联整合梧田老街、胤秀文化（温州）影视城、仙岩景区、山根艺术村、温州乐园、万象城、品牌工厂店等周边优质资源，打造特色精品游览线路，推动点位之间客流互导、品牌共促。各大商圈与文旅场所推出秋季专属消费福利，持续推广“一张机（车）票游瓯海”百项优惠举措，把市集人气转化为全域发展动能。以这场盛大市集为纽带，本土文脉与全球创意双向奔赴，传统技艺在当代生活中焕发全新生机，让文化活力浸润城市烟火，让更多人在瓯海的山水街巷间，感受传统与现代交融的城市独特气韵。

来 源：瓯海发布

原标题： 青灯有戏·世界同音！2026 青灯市集全国美学大会（秋季）开市

记者 张心怡、张灼晖、王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com