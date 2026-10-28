瓯海发布 2026-10-28 09:43:17

10月27日，瓯海区土地全要素保障攻坚专项行动推进会召开。

10月27日，瓯海区土地全要素保障攻坚专项行动推进会召开。瓯海区委书记刘云峰在会上强调，要全面树牢“一盘棋”思想，切实增强紧迫感、责任感，进一步优化工作方式方法，凝心聚力、攻坚突破，持续提升土地全要素保障水平，为瓯海区经济高质量发展提供坚实支撑。瓯海区领导林蔓、张昶、黄永胜、戴刚参加会议。

会上，区征收服务中心、温州高铁新城建设中心、市高教新区建设中心、区西部生态新城建设中心、瓯海中心区建设中心等汇报土地出让地块近期重点工作情况。与会人员进行讨论交流，分析当前工作形势，明确下一步工作攻坚方向和具体举措。

刘云峰强调，土地是支撑经济社会发展的重要保障，要坚持规划引领，统筹好生产、生活、生态空间布局，上下联动、密切对接，以务实举措、有效办法，推动土地要素精准高效配置，更好发挥土地应有效益。要强化用地保障，坚持政策和要素跟着项目走，倒排时间节点，攻坚克难、紧抓快干、全程盯办，确保各环节工作高效顺畅衔接，全力保障重点项目快开工、早投产。要做好项目谋划，紧扣发展需求和群众期盼，注重科学性、系统性、协调性，充分盘活土地资源、释放发展潜力，为瓯海“十五五”高质量发展提供坚实支撑。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区推进土地全要素保障攻坚专项行动

记者 吴佳佳、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com