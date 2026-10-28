瓯海区委书记刘云峰调研瓯海眼镜小镇建设和AI眼镜产业发展工作

瓯海发布 2026-10-28 09:43:18

10月27日，瓯海区委书记刘云峰专题调研瓯海眼镜小镇建设和 AI 眼镜产业发展工作。

10月27日，瓯海区委书记刘云峰专题调研瓯海眼镜小镇建设和AI眼镜产业发展工作。他强调，要抢抓人工智能发展风口，聚力智能产业转型，强化龙头牵引、协同发力，加快构建智能眼镜产业发展生态，推动瓯海传统眼镜产业向“新”跃升。瓯海区领导陈澄博、董一男参加调研。

在中瓯汇产业园，刘云峰一行实地查看瓯海智能眼镜创新中心、光粒科技AI眼镜研发制造中心建设进展。瓯海智能眼镜创新中心立足“技术赋能、智能眼镜选品、未来先进产品展示” 三大核心定位，面向眼镜企业和智能眼镜创业团队，提供技术验证、产品孵化、市场对接等公共服务。光粒科技AI眼镜研发制造中心依托智能眼镜领域头部科创企业光粒科技创新孵化支持，联动辖区眼镜企业共同研发集视力矫正、健康管理、信息提示及场景交互服务于一体的时尚可穿戴智能眼镜产品。刘云峰详细了解项目建设进度、后续发展规划，指出要加快平台建设，早日投用见效，充分发挥链接桥梁作用，推动传统眼镜企业和科技型企业加强对接合作、实现优势互补，引导更多市场主体接触AI、了解AI、应用AI，以平台赋能带动产业迭代升级。

走进温州市东田眼镜制造有限公司，车间内一排排生产设备整齐排布、有序运转，数字化技改成效直观展现。东田眼镜深耕眼镜行业30年，是国内专注儿童眼镜生产的头部企业，主营塑胶儿童镜、金属儿童镜、金属太阳镜、金属光学镜、金属老花镜等产品。近年来，这家老牌制造企业坚持向新跃升，不仅持续推进机器换人、数字化改造，更牵手回车科技等科创企业积极布局智能眼镜新赛道，依托二次注塑等自研工艺优势探索新品研发。刘云峰对企业主动拥抱变革、积极转型创新的做法给予点赞，希望企业扎根瓯海、深耕细作，坚持创新突破、不断提升核心竞争力。他表示，瓯海区委区政府将坚持优化营商环境，积极做好服务保障，全力支持企业做精做优、做大做强。

当天，刘云峰一行还走访浙江省眼镜产品质量检验中心、瓯海眼镜小镇客厅，详细了解眼镜小镇整体建设运营、产业培育等情况。调研中，刘云峰强调，要走好“传统制造+AI创新”融合发展路子，引导传统眼镜企业与智能科技企业深化合作，打通产学研协同创新通道。要加大精准招商力度，瞄准智能眼镜赛道招引优质项目和产业链配套企业，不断完善全产业链布局，强化产业集聚效应，营造眼镜小镇AI创新浓厚氛围。要持续盘活产业空间、整合优质资源，充分释放浙江省眼镜产品质量检验中心等公共平台效能，持续夯实产业基础，推动瓯海眼镜从传统制造向智能智造跨越发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研瓯海眼镜小镇建设和AI眼镜产业发展工作

记者 黄冰娥、黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com