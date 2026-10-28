乐清发布 2026-10-28 09:43:18

10月27日，乐清市市、乡镇两级人民代表大会换届选举工作部署会议召开。

10月27日，乐清市市、乡镇两级人民代表大会换届选举工作部署会议召开。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于人大换届选举工作的重要指示精神，认真落实中央和省委、温州市委有关会议精神，进一步统一思想、明确任务、压实责任，确保市、乡镇两级人大换届选举依法有序、风清气正、圆满完成。

乐清市人大常委会主任潘云夫作工作部署。乐清市领导郑巨化、倪志超、郑翔、陈鹏等参加会议。

戴旭强指出，人大换届选举是乐清市人民政治生活中的一件大事，也是中央和省委、温州市委部署的一项重大政治任务。做好人大换届选举，是夯实党的执政根基的重要途径，是实现经济社会发展目标任务的重要保障，是发展全过程人民民主的重要实践，是基层治理能力水平的重要体现。乐清市上下要提高政治站位，切实增强抓好换届选举的政治自觉和使命担当，强化法治意识、程序意识，确保市、乡镇两级人大换届选举圆满成功。

戴旭强强调，要聚焦关键环节，从严从细把好换届选举的质量关口。始终坚持选举工作正确方向，旗帜鲜明把握换届选举工作主导权，正确处理党管干部与依法选举的关系，让党的主张、组织意图通过法定程序得到实现。严格把好代表候选人“入口关”，依法做好选区划分、分配名额等工作，健全联合考察审查机制，严格身份认定，优化结构比例，让代表队伍兼具广泛性、代表性、先进性。切实保障选民选举权利，坚持对违纪违法行为“零容忍”，畅通群众监督渠道，坚决查处选举中的不正之风和腐败问题，确保换届选举风清气正。防范化解消极因素，坚持问题导向，强化底线思维，提前排查矛盾隐患和薄弱环节，推动问题化解在基层，把党的组织力转化为基层一线的稳控力。

戴旭强要求，乐清市上下要坚持“一盘棋”思想，在乐清市委统揽全局、协调各方下，凝聚各方面力量，广泛开展宣传引导，建立健全监督机制，把各项任务抓实抓细抓到位。要把换届选举与“十五五”开局各项重点任务统筹起来，与冲刺四季度、保障民生、维护稳定一并推进，做到换届期间思想不散、秩序不乱、工作不断。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市部署市、乡镇两级人民代表大会换届选举工作

记者 朱琼洁、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com